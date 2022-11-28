許廷鏗自嘲「被唱歌耽誤嘅吃貨」　大爆林欣彤去超市有怪癖

由強尼、葛綽瑤（Yoyo）及許寶恆（Alice）主持的ViuTV遊戲節目《超識玩》將於明晚（29日）首播，帶領觀眾發掘蘊藏於超市的日常百科和生活智慧。節目共進行7場初賽，每場邀請2位藝人嘉賓與9隊素人參賽者玩遊戲，贏取積分以換取豐富禮品，得到最高分的隊伍更有機會進入決賽，爭奪10萬元獎金獎品！

首兩集節目進行第一場初賽，邀請到許廷鏗（Alfred）、林欣彤（Mag）擔任嘉賓。二人作為相識多年的圈中好友，一開場Alfred即公開Mag的購物小習慣，爆料指她不喜歡拿擺在貨架上最外面的貨品，每次都要伸手入拿較後面的貨品。Mag聞後即解釋，認為第一件貨品通常最容易被人觸摸，在疫情下希望盡量避免這種間接接觸。

節目除了問答題外，還加入小遊戲考驗參賽者各種生活小知識。其中一個小遊戲由Alfred出戰，與另外3位素人參賽者鬥快食魚肉腸。Alfred信心滿滿，揚言他是「被歌唱事業耽誤的吃貨」，之後又笑指自己人生中第一次在電視上吃魚肉腸，希望一眾觀眾高抬貴手「唔好Cap圖」。遊戲進行期間Alfred非常投入，完全拋開偶像包袱，魚肉腸一口接一口，最後輕鬆勝出遊戲。