投入足球狂熱　買波衫可享免費印字？

四年一度足球盛事進入百熱化階段，adidas作為贊助商之一，特別舉行「係狂嘅」活動炒熱氣氛，會員凡於adidas專門店購買2022年國家隊落場版球衣，即可免費印上球隊官方印字（只限指定球員） ，購買非落場版也可免費印上自選組合之非官方印字（最多8個英文字母及2個數字）。

除此以外，「三間」尖沙咀旗艦店由即日起至12月16日設立「狂嗌包廂」，場內會播放足球比賽片段，參加者只要嗌得夠大聲，就能換取高達6折的購物優惠！同時adidas旺角分店更會化身為小型展覽館，展出過去13屆不同款式的比賽用足球，讓球迷可以近距離欣賞！

同場加映︰機能大牌湊熱鬧

機能大牌Stone Island過去曾多次與New Balance合作，最近兩大單位再度攜手推出足球聯名系列，分別是以100%聚脂纖維製成的波衫套裝，以及選用Hypoknit鞋面的Furon V7足球靴。兩者皆採用沙色主調，並細緻地印上迷彩蛇鱗的紋路，兩大品牌的Logo則以黑色繡布呈現，低調中見型格！