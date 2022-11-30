不被尊重︱李一桐嬲爆辭演新劇　娛樂圈群起力撐

「最美黃蓉」內地女星李一桐一直都係收視福將，多套主演嘅劇集都引起熱議，點知佢工作室尋晚（29日）就忽然發文，聲明李一桐將不再出演電視劇《烈焰之武庚紀》：「時至今日，對於製作方的宣傳方式和節奏，我們毫不知情，也未收到任何告知。事情已經發酵並且偏離了最初合作的美好願景，我們很難再將一片赤誠之心交付。」似乎被不公平對待，亦得不到劇組專重，因而嬲爆離場。今日（30日）李一桐晒出多張婚紗照及留言：「我們都別為誰改變了笑容燦爛的自己」被指係回憑辭演一事。

據悉，目前新劇《烈焰之武庚紀》只官宣男主為任嘉倫，尚未官宣女主，而劇集講述了商紂王與妲己之子武庚不屈服於神嘅奴役，本身原著為國民級動漫作品，可惜依家女主角面臨重大換角，甚至有傳會刪走女主角一角，加上另一女星郭曉婷亦否認出演該劇，未播出都已經咁多是非，反而令網友食住花生期待新劇播出。

同時，李一桐圈中多位好友都先後發文力撐佢係好演員，當中就包括捧紅《延禧攻略》全體演員嘅內地金牌製作人于正、力推爆紅劇《蒼蘭傳》嘅知名製片人王一栩等，粒粒大人物，明顯為李一桐今次事件抱不平。而「#李一桐將不再出演武庚紀#」話題半日內已有逾4.1億閱讀量，引發網絡高度關注，多個相關話題亦登上熱搜。加上李一桐工作室剛烈發文，即被網友推舉為工作室發文維護藝人利益嘅「教科書」。