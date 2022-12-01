【頭髮防毛躁】5招讓髮絲更順滑亮澤！

相信不少有都有類似疑問：為甚麼明星藝人或公眾人物經常燙染頭髮，但髮質仍能保持順滑不毛躁？其實他們都是因為重視日常護理，才能養出好髮質。由此可見要畀到人好印象，不但要靠服飾和化妝打扮，頭髮的健康狀態也十分重要。尤其是近日天氣變化大，頭髮就更容易變得毛躁，所以大家應該學識以下5個防毛躁小貼士，讓頭髮日日Keep住順滑健康又亮澤的好狀態！

第1招：正確洗髮步驟

日常的洗髮步驟可能是用洗髮水洗髮後，再塗上護髮素及過水洗淨。不過護髮素其實只做到表面柔順，沒有辦法讓髮絲維持到長久健康亮澤。如想要更強效的護理，就需要做齊洗、護、潤3個步驟，潤即是在日常洗護之後加上髮膜修復，尤其是在頭髮乾枯出現分叉時更需要髮膜的幫助。超強人氣護膚品牌Augustinus Bader結合護膚專利配方，推出全新藍鑽頭髮修護豐盈系列，當中包括可當成髮膜使用的護髮素，可讓大家省卻一個步驟，快速修護秀髮。另外，針對染髮問題的Aveda純素鎖色護色洗髮水、護髮素系列，從植物中萃取清潔活性成分，洗髮後能保持髮色亮澤，同時提供滋潤及撫平毛鱗片的功效，搭配草本系列髮膜一同使用，令頭髮回復順滑有光澤。

第2招：順着頭髮方向吹頭

用風筒吃乾頭髮也是一門學問！有些人會由下而上吹乾頭髮，覺得會令頭髮更快乾，但其實這樣吹會對髮質帶來很大損傷。因為不順着頭髮的方向吹，頭髮表面上的毛鱗片會一直打開無法閉合，讓頭髮看起來更毛躁。應該先梳理好頭髮，然後由上至下吹乾頭髮，讓毛鱗片自然的往下垂着閉合。另外，在吹髮過程中，手指也可以呈現梳子狀整理被吹亂的頭髮，以防打結。

第3招：避免一種熱溫吹髮

此外，用風筒吹髮時，溫度不要太高。因為頭髮由角蛋白質組成，如太高溫就會造成損傷。正確做法是令風筒和頭髮保持一段距離，而不是近距離去吹，否則好易燙傷頭髮與頭皮。而且最好不要用一種溫度吹乾頭髮，熱風吹到約7成乾的時候，就可梳順頭髮，再以冷風吹乾。

第4招：日常髮油養髮

當頭髮吹到近7成乾的時候，就可抹上護髮油，輔以冷風吹讓頭髮吸收精華。平日亦可在頭髮造型前先抹上少少護髮油，將頭髮損傷減到最低。大受歡迎的Melvita有機黃金全效修護油，除了可塗抹於肌膚上，紓緩乾燥，亦能夠用在髮上，發揮紓緩及防毛躁功效。又或當髮尾油使用，按摩頭皮、滋養頭皮及髮根，讓頭髮毛囊及髮絲健康有所改善。

第5招：勤做焗油護理

焗油護理是保持頭髮柔順光澤的方法之一，若無瑕到髮型屋等兩三個小時，可以在家中做簡易的焗油護理，1星期做至少1次。步驟是先把包裹頭髮的毛巾預先溫熱，頭髮抹上厚厚的植物精油或焗油精華，然後用熱毛巾包裹頭髮，再停留焗10分鐘左右就可洗淨，此習慣只要持之以恒便會見到成效。推薦大家使用法國天然護髮品牌Leonor Greyl的王牌精華護髮油，它蘊含超過9成自然配方，以有機植物精油滋養頭髮，長期使用有助修復因染燙而受損的髮質。