項明生新節目帶團日本環島遊　觀光局派員迎接國家級款待

「旅遊達人」項明生（James）早前聯同3位TVB女藝員帶團到日本環島遊，行程拍成旅遊節目《45日還遊日本》，他更以日本食品型容各主持不同風格，包括高貴美麗的懷石料理張寶兒、活力四射的讚岐烏冬姜麗文，及親民貼地的九州拉麵蔣家旻。

James接受訪問時表示原先行程是重拾青春之旅：「當年讀完大學去過兩次環島，咁耐冇飛，加上嗰陣仲要隔籬14日梗係要玩返夠本，度完行程計過要玩個半月，心諗都唔會有人同我癲啦？玩45日邊有咁多假？當時仲要攞簽證咁麻煩。」他表示有幾位多次跟他飛日本的團友，知道他度好行程便要求他帶團一起出發：「佢哋都係退休人士，有十幾人，再加上十幾個新團友，大家有時間又有啲錢，因為咁耐冇去一定要食好住好，所以團費唔平，其中有間酒店喺日本網站評分最高，每晚住宿費15000港幣。」除了住得豪，食方面亦所費不菲，他表示因為當地防疫要求，所以他們需要包餐廳用膳，最貴一餐每人花費3000多元，全程需租用大型旅遊巴，因此團費每人約30萬港元，絕對稱得上是超級豪華團。

因他們是日本重開旅遊後的第一團，所以一到日本機場便有當地電視台守候訪問，行程中有9個點更有日本觀光局派員迎接，James笑言是國家級款待：「呢啲真係有今生無來世，有錢都未必買到，啲團友夜晚返到酒店即刻開電視睇自己訪問片段，哈哈。」

James直言今次行程十分盡興，很多以往人山人海的景點，今次可以停低慢慢細看兼打卡，行程去到尾聲時更有團友不捨流淚：「有團友未去完已經叫我再搞團，仲出銀彈攻勢，買咗好多靚衫送畀我又封大利是，叫我快啲搞日本楓葉團。」《45日環遊日本》現正熱播中，亦是James首次邊帶團邊拍節目，他笑言怕怕試一次便夠：「今次真係博到盡，又要帶團又要拍節目，每日都唔夠瞓攰到死，真係頂唔順，係第一次亦可能係最後一次，哈哈。」