共融弦樂︱楊恩華擅長棟篤笑　拉二胡吐心聲

J2節目《共融弦樂》探討由傷健人士組成的「香港共融樂團」中，一班團員樂手的生活，前晚（3日）播出的一集，是負責拉二胡的視障人士楊恩華。楊恩華認為二胡的聲音像人說話般︰「演奏旋律比較強嘅音樂，更加能夠表達內心感受。」主持之一的J2er吳兆麟（Alan）以小提琴同楊恩華合奏之前，為了體驗視障人士生活，Alan特意戴上眼罩走路，楊恩華問Alan：「驚唔驚呀？」因他完全明白失去視力的不安，並隨即向Alan遞送一支導盲白杖︰「一陣行你扶住我就得，跟喺我後面帶住你，你要信我。」他們徒步到巴士站，坐巴士到灣仔演藝學院，期間Alan經歷撞燈柱、撞欄河及行錯路，幾經波折才到目的地。

Alan除去眼罩後第一次真正見到楊恩華，分享失去視力的感覺︰「感覺好驚，因為乜都睇唔到，淨係可以聽聲，靠支棍（白杖），亦都唔係好幫到你。」Alan自言假如換成楊恩華，一定沒有對方樂觀︰「我一定會收埋自己，恩華適應力好強，而且仲好樂觀。」原來楊恩華還擅長棟篤笑，他發現每次跟朋友交談，都能為他們帶來笑聲︰「原來視力唔係我生活嘅一切，2019年開始每一首曲之前，都會講段棟篤笑。」