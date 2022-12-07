乙愛麗絲　巨乳晃蕩思股香

師傅教落做人要識得變通，一條路行唔通，咁咪行第二條路囉！好多日本AV女優亦一樣，行美少女路線唔得，就改行輕熟女形象囉！而乙愛麗絲呢位人氣辣妹就實行「雙線」發展，至於點樣「雙線」法呢？大家一齊睇吓啦！

開放禁區

對於好多AV迷嚟講，AV女優喺作品中梗係表演得愈多花樣愈好，不過有種玩法唔係咁多女優肯做，唔係滴蠟唔係繩綁，而係「走後門」，咁又係呀！對於好多人嚟講，後門絕對係神聖不可侵犯嘅禁區，就算係女優都唔會隨隨便便咁開放，但係乙愛麗絲卻例外。

今年28歲嘅佢，一身花俏時尚嘅GAL系打扮相當出眾，加埋一頭金色短髮又顯得夠晒爽朗，一睇就知佢份人唔會含蓄啦！而佢嘅身材更係辣度十足，上圍對G奶又大又挺，條腰夠幼之餘，渾圓嘅巨籮亦夠結實，所以AV迷欣賞佢畀男優從後猛攻嘅場面，真係零舍刺激又過癮！

重口味新貴

唔經唔覺，佢喺AV界已經打滾咗9年，當時佢以「聖菜愛麗絲」呢個藝名出道，而下海拍AV嘅契機就係佢以Coser身份出席攝影會時，遇到一位AV女優，對方建議佢不如嘗試一下AV女優工作。然而，佢接觸過AV拍攝之後發覺唔係幾鍾意，於是走去做保險，但後來都係回歸AV界，不過發展只係平平穩穩，到2020年就改用現有名字。除咗改名之外，形象亦由純情美少女變成放蕩辣妹，演出風格變得相當狂野，而令佢人氣勁升嘅原因，仲包括演出幾乎可以話無底線，就連後花園都可以隨意開放畀男優暢遊一番，瞓身嘅演出吸引到AV迷支持，亦令好多AV廠紛紛搵佢拍暢遊後花園系列，成為呢個重口味玩意嘅新貴！

乙愛麗絲除咗會喺社交網上發表自己最新AV作品嘅情報外，仲會分享好多性感自拍照，真係令人睇到大呼滿足，冇晒煩惱呀！

Profile

年齡：28歲

身高：5呎3吋

三圍：36G-24-37