趙露思身價翻倍年吸1.4億　睇齊楊冪封頂流女神

「甜寵女神」趙露思近日和虞書欣、宋祖兒及關曉彤被封為內地「95後4小花」，她主演的兩部劇集累計播放量逾130億橫掃劇界，成為本年度「扛劇力」之冠的流量女王，並跟趙麗穎、楊冪及楊紫齊名為4大頂流女神。今年穩袋1.4億港元的她刷出身價新高度，乘勢加價「起雙飛」，劇酬由1,200萬元人民幣，升至2千萬元人民幣起跳！

早前有內地媒體發起「95後演員新勢力4小生花推薦」活動，全面綜合內地電視台及影音串流平台、網絡博主、文娛媒體及網民共4大群組的推薦數據，選出95後新勢力代表小生及小花。趙露思、虞書欣、宋祖兒及關曉彤分別以62.14%、53.13%、49.51%、48.69%的綜合推薦率，榮登「95後4小花」，當中趙露思更以本年度內地劇流量女王姿態成為4小花之冠，被指和趙麗穎、楊冪及楊紫是熱度、收視及流量的招牌保證，開拓「雙趙雙楊」4大頂流的新局面。

綜合內地4大影音串流平台數據，截至11月底，2022年開播劇集累計播放量3強，首位是趙露思和吳磊合演、7月開播的《星漢燦爛．月升滄海》，累積播放量85.65億；第2位是劉亦菲和陳曉合演、6月開播的《夢華錄》，累積播放量60.48億；第3位是3月開播、楊紫和肖戰合演的《餘生，請多指教》，累積播放量46.26億。至於趙露思和楊洋合演的《且試天下》4月開播，累積播放量達44.74億，跟《餘》劇差1.52億，成為「梗頸四」，不過《且》劇及《星》劇累積播放量已破130億。

出道5年的趙露思前年憑《傳聞中的陳芊芊》走紅，去年在迪麗熱巴主演的《長歌行》做女二，但人氣及話題度直逼熱巴，傻白甜形象深入民心，今年更憑劇集的威力，社交平台「漲粉」逾410萬，現時粉絲追蹤人數為2,324萬。其包包面及時肥時瘦的身形長期受網民熱議，日前她出席頒獎禮時獲頒「年度優秀演員」，身上的花花長裙就被網民譏笑把「大媽床單」披上身！

身價飆升的趙露思，拍《星》劇時酬勞已達1,200萬元人民幣（約1,339萬港元），有傳現時最新叫價為2千至3千萬元人民幣；活動出場價漲至280萬元人民幣（約312萬港元）；代言費由800萬元人民幣（約893萬港元），升至入門價1,200萬元人民幣（約1,339萬港元），更有傳「出Po價」（即發布帶貨貼文價位），每條貼文由12萬元人民幣（約13.4萬港元），躍升至80萬元人民幣（約89萬港元）。單計拍劇及代言收入，已有9個代言及拍了5部劇的她，今年已穩袋至少1.4億港元！

勁敵虞書欣新劇迎戰

趙露思有《偷偷藏不住》及《神隱》等新劇在手，有指明年劇界是她和虞書欣之爭。現年26歲的虞書欣和王鶴棣合演的《蒼蘭訣》突然跑出，播放量逾25億，令她一躍成為一線流量女星，亦憑此成功洗底，因她打扮性感兼言行浮誇，被網民封為「小作精」，更有傳她是「400億千金」，曾被爆出拍劇時自備109套名牌私伙衫。自《蒼》劇後她即儲彈藥迎戰趙露思，現時有2部新劇《仙劍奇俠傳6》及《雲之羽》。

在「95後4小花」中，宋祖兒排名比關曉彤高，不少網民大感錯愕，並指宋祖兒爆冷，認為有「國民閨女」之稱兼是鹿晗女友的關曉彤，演技及人氣都比她高。早年憑《好先生》獲白玉蘭最佳女配角獎的關曉彤，一直被譽為實力最強的「95花領跑者」，今年雖然主演《二十不惑2》以及與趙露思合演《胡同》，但工作重心在綜藝節目上，包括《王牌對王牌》，成績難免被超越。亦有網民認為宋祖兒今年主演的《才不要和老闆談戀愛》雖然是「狗血霸道總裁劇」，但其精彩演技卻成功逆襲救亡。

緋聞男友吳磊撼贏王一博成「95後小生」之首

吳磊、劉昊然、王鶴棣及王一博分別以綜合推薦率66.40%、58.78%、55.81%、39.26%成為「95後4小生」，現年22歲、排榜首的吳磊，15歲在《琅琊榜》飾演「小飛流」，之後積極擺脫童星形象，終憑《星漢燦爛．月升滄海》的強勁效應奠定一線小生地位，更和趙露思傳出戲假情真，雖然是流料居多，但網民入戲甚深並封他們為「吳露可逃」的CP。而跟「三金影后」周冬雨傳出姊弟戀的劉昊然，是4小生中電影成績最突出，21歲創下最年輕百花獎影帝提名紀錄，個人電影票房累計突破100億元人民幣，成為中國最年輕的百億影人。

23歲的王鶴棣曾演內地版《流星花園》，被譽為「史上最帥道明寺」，但去年在古裝劇《遇龍》的造型被網民狂批是「古裝醜男」，直至今年憑《蒼蘭訣》吐氣揚眉，更創出「漲粉」最快紀錄，一星期內社交平台多了156萬粉絲！而3年前和肖戰合演《陳情令》紅遍亞洲的王一博排包尾，引起大批粉絲怒轟不合理，認為是刻意「做手腳」，借他的名聲來抽水，更指其他3位小生的檔次不及他。雖然他人氣超高，但演技一直被批是「面癱式」，今年和陳曉合演的《冰雨火》收視也平平，但他是4人中後台和資源最強，手握4部大片，包括和梁朝偉合演的《無名》。