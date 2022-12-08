永井瑪莉亞 航母級J奶

考吓大家，知唔知乜嘢係「航母級身材」呢？孭得起呢個稱號嘅女人，身上當然要有兩粒好似導彈咁具殺傷力嘅巨乳，好似今期「世界Cup」主角永井瑪麗亞，無論上圍抑或坐圍都大得驚人，同四仔入嘅巨乳鬼妹比，一啲都唔輸蝕，難怪有本事衝出亞洲喇！

豐乳肥臀

鹹魚青菜，各有所好，AV迷嘅口味亦唔例外，就算係同樣鍾意睇波，都會有唔同嘅偏好，亦解釋咗點解西条瑠琉呢類肉感型女優會有咁多粉絲捧場，而今日為大家介紹嘅永井瑪莉亞，同樣可以滿足男人嘅「肉」望！

今年26歲嘅瑪莉亞係一名混血兒，個樣有少少異國氣質，早喺2014年已經喺AV界出道，曾經用過嘅藝名包括柏木胡桃、井川菜乃花、小野瀬美羽、安西純等等，起初以47吋巨尻為賣點，但人氣一般，曾暫別AV界，期間轉型為健身女郎，2019年正式回歸，唔止胸部升Cup至45J，個樣亦靚咗好多，襯埋嗰個47吋巨臀，名副其實係豐乳肥臀，拍得住嗰班出名好身材嘅森巴女郎！

搵食有道

講真瑪莉亞喺呢幾年先叫做撈得起，除咗因為身材夠晒分量，亦同佢嘅演出風格有關。原來阿妹最擅長演繹癡女角色，無論係飾演風騷人妻抑或狂野上司都入型入格，頻頻利用自己嘅「航母級身材」壓住男優，不斷榨取快感，亦樂於面對各種重口味場面，足以將男人嘅官能神經刺激到極度亢奮。

值得一提，瑪莉亞除咗幫AV廠拍片，亦不時玩自拍，再將影片擺喺其他網上收費平台出售，開拓多一條財路。而為咗令自己嘅市場唔會局限於亞洲地區，佢仲好努力學英文，以便同其他國家嘅人士溝通，認真係叻女一名！