【是日通勝】

農曆十一月十六

壬寅年 壬子月 丙申日

吉時：上午9時至11時、下午1時至3時、下午5時至7時

凶時：上午7時至9時、中午11時至1時、下午3時至5時

宜：拆卸、掃舍

忌：安床、作竈

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：15、24、42、49

幸運顏色：藍

【星座運程】

今日幸運星：天秤座

白羊座：生活平淡欠驚喜，笑多一點有助改善運勢。

金牛座：財運不錯，投資易獲利，策略毋須太保守。

雙子座：各方面運勢都不錯，可望迎來愉快的一天。

巨蟹座：公事上遇到難纏的人，有撐不下去的感覺。

獅子座：求財要依正路，勿鋌而走險，以免惹官非。

處女座：愛情運非常好，無事獻殷勤，伴侶更愛你！

天秤座：獲幸運之神撐腰，放膽追夢，成功機會高。

天蠍座：身心不在狀態，重要事不妨留待明天處理。

人馬座：辦法總比困難多，不要為一時失意而氣餒。

山羊座：對伴侶要包容，咄咄逼人只會惹對方反感。

水瓶座：面上掛着笑容，貴人樂意親近，可帶來好運。

雙魚座：謀事忌粗枝大葉，忽略細節易衍生大堆問題。

【生肖運程】

相沖生肖：虎

旺弱指數：（升）狗 事業旺

（跌）虎 壓力大

鼠：貴人助力強，工作如虎添翼，易獲佳績。

牛：心不在焉，宜盡早完成工作，回家休息。

虎：是日沖煞，壓力大增，謀事易進退失據。

兔：健康有隱憂，腸胃易出事，忌暴飲暴食。

龍：人際關係好，利商談公事，可獲好消息。

蛇：待人謙虛，行事有分寸，易獲別人信任。

馬：激動沒好處，毋須因別人一句話而扯火。

羊：諸事不順，人事問題多，事業陷入困境。

猴：富有創造力，可望從職場中脫穎而出。

雞：相信自己的能力，可於事業上大放異彩。

狗：事業與財運皆上升，付出與收入成正比。

豬：破財風險高，須小心理財，投資要審慎。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

華山派陳摶老祖

金庸小說《笑傲江湖》的主角來自華山派，其時代背景是明朝，換言之已流傳很多代了。《射鵰英雄傳》內的華山論劍，大家最為深刻，但宋朝重文輕武，為何金庸筆下的華山，可以任由江湖人士舞刀弄劍，官府竟然不理？

宋朝開國君主宋太祖趙匡胤能以最少的戰爭，黃袍加身來取得天下，正是陳摶（音團）先生在棋盤上教授的。趙匡胤取得天下之後，將華山此地封賜給陳摶，華山派開創祖師爺——陳摶老祖應該由此而來。

陳摶老祖是華山派始創人，相信只有道家與玄學家知道何人，大部分人都不知道是誰。紫微斗數創始人陳希夷先生，相信很多人都知道，原來陳希夷先生就是陳摶老祖。漢朝張良助劉邦得天下，退隱於山林修道，避開功臣殺戮。趙匡胤杯酒釋兵權，也許是道家陳摶老祖之計吧。

宋太祖將華山賜給陳希夷，華山的大小事及稅收，自然由陳希夷作主，官府也不會理會。正因為這段歷史，給金庸先生及其他武俠小說作者提供了一個很好的寫作空間。