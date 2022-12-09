就是青春︱康志維獲製作組安排同泳兒合唱大叫興奮

HOY TV選秀節目《就是青春》在最新一集中五位參賽者進行「敗者復活賽」，劉睿曦、梁樂童、余卓謙、簡文浩及張鈊貽會在台上互撼爭入十強，最低分兩位參賽者將被淘汰，無緣角逐冠軍寶座。

而在過去三回合的賽事中，累計最高分的參賽者康志維獲製作組特別安排與泳兒合唱《我的回憶不是我的》，能夠與泳兒合唱，康志維大叫興奮，並表示十分期待跟對方合作，但當二人站在台上時，康志維卻表現尷尬兼不敢望對方，而事後泳兒對他的印象十分好，大讚康志維聲線溫柔，唱歌「工整」，認為他是一位溫柔男孩。講到康志維表現怕醜，泳兒表示：「練習時已經好努力撩佢講嘢，但他每次都只回應三四個字。」康志維指在對唱時，不敢跟泳兒對視，身旁泳兒聞言笑說：「咁你可以斜視我！」此言一出，即令全場哄笑。

五位參賽者為「留低」作最後努力，當中劉睿曦於「敗者復活賽」獻唱《一步一悔過》，可惜狀態極差，綵排時更出現大走音情況，更坦言「今次應該係我喺呢個舞台嘅最後一個表演」而賽後泳兒指對方雖然因狀態不佳而影響表現，但仍欣賞劉睿曦勇於面對自己的恐懼，暖心安慰道：「你願意面對你自己最驚嘅嘢，就已經係一個成長。」