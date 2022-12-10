自稱「土瓜灣艾佛遜」　楊偉倫唔怕同MIRROR比較

導演何爵天首次執導電影累積票房衝破3500萬，電影公司昨晚（9日）舉行慶功宴，戲中一眾演員包括楊偉倫、麥沛東、邵仲衡、黃宇詩、鍾雪盈及鄧月平等亦有現身晚宴。何爵天對票房能有如此佳積表示興奮：「冇諗過，回本已經好開心。」他期望電影票房能衝破4,000萬。楊偉倫則感謝大家支持：「觀眾睇好多次、好多朋友同傳媒幫手推介，始終係三級片，口碑好緊要。」問到有否考慮原班人腳開續集？何爵天表示或可選擇其他題材如喜劇，他透露由他執導的另一部電影《死屍死時四十四》已進入後期製作階段，同樣有楊偉倫及麥沛東參與，預計明年上映。

楊偉倫則笑言要挑戰更年青角色，又指想嘗試運動題材電影：「我今次有段打籃球嘅情節，打咗成場波，但導演剪到得番同隊友Give me five嘅鏡頭，睇唔到我啲球技。」問到自稱「土瓜灣艾佛遜」的他，扮演籃球員會否怕被觀眾拿來與男團MIRROR比較？他笑言兩者無法比較：「佢哋真係靠球技，但我係靠Charm嘛！我用樣貌去Charm爆對手，Charm爆佢哋個頭，應該會係三級片，哈哈。」

至於曾表示能參與今次演出，可以向家人有交代的麥沛東，被問到是否終於捱出頭來？他説：「對我係一個起步，終於可以畀多啲觀眾見到我，因為之前做舞台劇始終比較少眾，今次見到我演技有進步屋企人都好開心。（會想繼續喺電影發展？）梗係想啦，因為離開劇團做自由身演員都係想拍多啲戲。」他表示早前已簽約經理人公司，現時與楊偉倫為同門師兄弟，楊偉倫即笑言：「讀演藝嗰陣我係你師兄，依家公司入面我係你上司，你要幫我斟茶遞水，我哋唔係計能力，係計年資，哈哈。」