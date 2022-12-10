曾淑雅拍劇表情太誇張　被勒令練「靚靚苦情樣」

藝人譚永浩（Jarryd）於劇集《仁濟心》中，飾演患有輕度智障的視障人士，為了演好角色，Jarryd除了事前做足功課，更挑戰全程閉眼演戲，Jarryd笑言：「要多謝監製林肯同埋導演，佢哋圍讀時好用心去Tune我嘅語氣同節奏，我亦都參考咗《一路瞳行》嘅惠英紅。同埋我全程要合埋眼演出，好多走位都要靠拍檔Jumbo（曾淑雅）同埋蔣家旻去帶住，用道具時要靠手感，變相好體會到視障人士嘅日常生活，會更容易投入到。」Jarryd又指很感激袁偉豪讚他是劇集亮點：「佢仲話如果有一套關於呢個角色嘅劇畀我去演，有機會係我嘅代表作。」

至於飾演Jarryd劇中家姐的Jumbo，亦坦言角色很大挑戰：「我以前主要做開女朋友或者好開心嘅角色，今次呢個角色最大挑戰就係有啲苦情戲要處理。因為我不嬲畀人感覺都係開朗，同埋笑容燦爛。」Jumbo還透露遭監製林肯勒令練習「靚靚苦情樣」：「我自己都知自己有呢個問題，因為試鏡嘅時候，或者睇番自己拍嘅片，都望到自己表情會比較誇張啲，所以要多啲對鏡練習番一個上鏡少少、但又貼地嘅苦情樣。」