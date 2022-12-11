果粉聚焦︰Apple Music推唱K功能　MIRROR歌都有得唱！

「Apple Music 即唱」讓歌迷跟唱心水歌曲，服務將於今個月稍後時間向全球訂閱用户提供。(互聯網)

卡拉OK息微令坊間「唱K」神器湧現，Apple最近也推出類似玩法的「Apple Music 即唱」服務，讓歌迷可以輕鬆跟唱成千上萬首歌曲。

「Apple Music 即唱」容許用戶調整歌曲人聲音量，可以跟着原唱聲音伴唱、自己主唱，或是混合伴唱。唱時有實時動畫歌詞隨節奏起舞，也可透過同框對唱功能，在畫面兩側顯示不同歌手，讓用户更輕鬆跟唱對唱或合唱歌曲。

「Apple Music即唱」將於今個月稍後時間向全球Apple Music訂閱用户提供，並可在 iPhone、iPad及新Apple TV 4K上體驗。Apple Music亦即將推出超過50 張即唱專屬歌單，收錄多首大熱歌曲，廣東歌歌單包括有MC 張天賦《記憶棉》、林家謙《下一位前度》、MIRROR《Warrior》、姜濤《蒙著嘴說愛你》、呂爵安《E先生 連環不幸事件》、盧瀚霆《Megahit》、柳應廷《狂人日記》、陳卓賢《留一天與你喘息》、鄭欣宜《先哭為敬》、Dear Jane《銀河修理員》、莫文蔚《呼吸有害》、張敬軒《百年樹木》等等，香港歌迷接下來可以唱餐飽了！

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