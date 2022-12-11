陳奕迅公開演唱會「後台秘物」　為開騷搬酒店暫住

「吹神」陳奕迅（Eason）10號晚於紅館舉行第二場演唱會，其官方頻道上載個唱後台的絕密花絮片，陪伴他唱足逾25場的「後台唯一的秘物」-Mary徹底曝光。片中，播出其名曲《超人的主題曲》：「銀河唯一的秘密，天際最強人物…」見Eason坐專車到達紅館，而他未踏出車門時，在紅館後台的露天位，已有一座消毒機械人由遠至近迎接，而他對名為「Mary」的消毒機械人相當有禮，跟它「四眼交投」好好了解外，還對隨行的「Mary」出雙拳示意「加油」。當他要入後台化妝間時，Eason向揮手「Mary」講「Bye Bye」外，又行返轉頭偷看「Mary」去向，表現得難捨難離。據知Eason為順利完成這次跨年騷，在疫情下防疫措施做到足，用清毒濕紙布抹手外，更「僱用」消毒機械人巡邏後台。

Eason在台上表示因為場數眾多，所以自己出入都要小心，為免阻礙家人生活，所以將自己封閉式管理，搬到酒店暫住，每日只會在紅館及酒店來回，而陳母為幫囝囝打氣，會送上親自煲的靚湯，且會自行洗乾淨食具。在Encore環節上，他獻唱《抱擁這分鐘》，更向歌迷大叫：「回憶返晒嚟。」