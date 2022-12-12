吳若希開騷被爆想隆胸　黎諾懿上台送Bra贈興

入行12年的歌手吳若希（Jinny）假旺角麥花臣場館舉行首個演唱會《Let her be Jinny演唱會2022》，雖然有指其個唱門票滯銷，但現場所見有9成入坐率。Jinny富二代老公何兆鴻偕一對子女捧場，圈中好友黎諾懿、戴祖儀、連詩雅、洪永城、林盛斌、宋宛穎及失婚的莊鍶敏等，而被指Jinny失言得罪的樂易玲，也有與兩個兒子到場，實行以行動否認不和，不過盛傳與Jinny反目的男閨蜜許廷鏗與胡鴻鈞沒有出現，但也有拍片支持，Jinny前老闆何哲圖則送上花籃。

以黑白色舞衣配斗篷騷腿的Jinny，甫開場即唱出如《眼淚的秘密》、《我沒有傷心》等多首經典歌曲，唱畢即透露等待12年終於開騷，更指今次是自肥演唱會，會盡情「廢噏」，笑言結婚時沒有擺酒，故著買門票入場的觀眾，當門票錢是「人情」，更指近年經歷很多後，對生活追求及睇法也有轉變，雖然學懂了享受慢活，惟新聞及是非也是接種而來，自言未有期待每個人明白。及後現場播出Jinny為演唱會鍛煉片段，除了大騷腹肌特寫，也有一對仔女的打氣片段，Jinny更以《愛情無價》憑歌寄意贈老公。

之後就到Jinny老公送驚喜，當Jinny準備獻唱《只想你記得》時，螢幕突然播放老公寫給她的情書，當中寫到家庭是太太永遠的後盾，無論遇到多少困難，他們定必為她遮風擋雨。眼見老公如此情深，Jinny也大呼很甜，及後於唱歌中途更不禁哽咽，雖然強忍眼淚，但最終也忍不住哭。而當獻唱《我們都受傷》時，Jinny剖白其感情世界，表示曾被背叛及欺騙，當時也依靠聽慘情歌來治療傷口，寄望自己的情歌也同樣能為失戀的人療傷。

至於嘉賓方面，除了有師妹鍾柔美（Yumi），Jinny還強拉台下好友「何文田鄭伊健」黎諾㦤上台，繼而起音樂合唱《友情歳月》，演出完畢後，諾懿掏手拿出一個粉紅色Bra贈Jinny，更笑指戴祖儀爆料她要隆胸，故於騷前專誠為她準備，令Jinny哭笑不得。

Jinny完騷後受訪，對於老公送驚喜表示意料之內，提到於台上大談感情創傷，她表示老公也知道大家的情史：「人係需要成長，去到呢個Moment我覺得我成長咗，大家互相支持對方，佢係我最親嘅親人。（你哋成日都有火花？）長期都有，維持感情嘅方法就係不停製造火花。」談到樂小姐現身，是否代表已原諒她？Jinny說：「佢從來都冇嬲過我，只係打嚟話我唔知死啫！公司不嬲俾好大支持同縱容我，其實我都幾幸運，每位上司都好錫我同支持我做所有嘢，成日講笑話我曳要雪藏，頭先我係真心多謝樂小姐。」提到獲好友送Bra，Jinny不諱言很想隆胸，問到是否為老公？她說：「梗係為自己，但演唱會後又發現唔使大胸著衫先好睇（打消隆胸想法？）又未去到打消，內心始終都抱有一絲希望嘅。」