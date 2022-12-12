來到12月，開心的聖誕節、冬至、除夕，到2023年元旦，都是開Party及親友聚餐的好日子，在大魚大肉之際，來一瓶美酒絕對可以提升氣氛。趁不同節日，很多美酒品牌都推出新系列、新包裝或限定版，美觀啱送禮，除淨飲還可以用來調酒，聚餐時大家又可以齊齊飲番杯。

聯乘限量版

美酒和時裝，看似風馬牛不相及，不過近日蘇格蘭威士忌品牌芝華士和法國時裝品牌Balmain合作，推出聯名限定系列。首款於干邑桶內熟成的芝華士XV，果香馥郁、順滑醇和，瓶身配合時裝品牌的法式風格和設計元素，加入對稱鏈子和綁帶圖案，搶眼時尚，限量發售。

草本氣息

威士忌有不同的風味，Glenmorangie新推的A Tale of the Forest限量版威士忌，以森林作靈感，首次選用草本植物烘烤麥芽釀製，以樺樹皮、杜松子及石楠花，與小量泥炭結合作燃料，帶有松葉、林地苔蘚、杜松子香氣，入口有尤加利樹、薄荷、苦橙和淡淡煙熏的味道 。品牌邀請泰國插畫家Pomme Chan合作，在禮盒上繪出一片夢幻森林，內裏有盛開的石楠花、杜松子、橙和松果等，讓人沉醉於迷人森林之中。

送禮刻字

想送禮，除了揀選矜貴的限量版，若能為對方加添獨特的標記，印象更深刻。軒尼詩於今個冬日，推出X.O 2022年節慶限量套裝，內裏有1瓶特別版X.O及X.O冰印。由12月12日至2023年1月20日，客人於指定店舖選購X.O或Paradis，可體驗專屬的個人訂製服務Hennessy Hands，在酒瓶上雕刻名字或特別句子，干邑更可加配皮革元素，於瓶頸作裝飾，用來送禮，別具意義。

原酒風味

部分威士忌在釀製過程中會加水作調和，以減低酒精度。Highland Park 早前推出新款Highland Park Cask Strength Release No.3原桶強度威士忌，選用高比例的泥煤煙熏麥芽釀造，直接從雪莉桶提取原酒，並沒有加水稀釋，風味強勁而醇厚，帶炭烤橡木、蜂蜜檸檬和茴香的氣息，再出現紫羅蘭、海綿蛋糕和煙熏泥煤的風味。為慶祝新酒登場，品牌由現時至2月於尖沙咀開設間限定視覺味道體驗館「Flavourscapes – A New Sensory Experience」，會場打造成奧克尼群島風枝，參觀者可透過視覺、聽覺、嗅覺、觸覺及味覺感受威士忌的氣息。體驗館更有節日主題工作坊，好玩富趣味。

沉醉水鄉

酒瓶的酒標設計富特色，很多時也會吸引收藏家，本地氈酒品牌白蘭樹下在今個聖誕，推出聖誕限定的「淡墨」酒標「香港威尼斯 Hong Kong Venice」，選用已故攝影大師何藩先生於2011年用幾張60年代舊底片拼湊的香港水鄉街景作品，風景會隨酒液減少而變得清晰，令人迷醉。同時間，由現時至2023年1月1日，荃灣丹丘蒸所會展出何藩先生的8幅作品，大家欣賞完再品酒，話唔定會有啟發。