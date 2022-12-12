時尚 x 機能　風格多變有新意

近年機能服飾時裝化成為潮流大勢，愈來愈多戶外品牌與時尚裝品牌合作推出聯名系列。例如以下兩組Crossover單位，便分別將自家DNA元素注入聯乘新作，以結合時尚與功能的設計，帶來滿滿新鮮感，讓潮人不論日常或戶外穿搭，都有更多選擇！

法式運動風

繼上次推出運動系列掀起巨大回響後，法國品牌AMI與運動品牌PUMA近日再度合作，並請來唱作人GIVĒON 和模特兒Quannah Chasinghorse共同演繹新系列。今次靈感主要來自對探索新視野的渴求，以柔軟、闊大剪裁、層疊和垂墜感的剪裁設計，搭配戶外遠足元素，讓每個人都能有輕鬆舒適的着用體驗。系列配色包括明亮的橙色、粉藍、吹波糖的粉紅、青苔綠和紫色，活潑的色調讓大家在一眾黑白灰穿搭中，輕易突圍而出，成為冬日街頭一道亮麗風景。

復古街頭風

誰說羽絨服只能保暖，沒有時尚感？今次的聯乘設計，讓羽絨服不再臃腫難搭配。說的是Canada Goose與名人至愛品牌Reformation合作，推出可持續發展的環保羽絨服飾。系列完美融合雙方的特色，打造出即具防護保暖功效，又充滿復古街頭風的服飾。為了加深大家的印象，品牌更邀請了4位現代女性，包括演員岑麗香、時尚達人Sue Chang、瑜伽導師Siena T及新銳音樂人WANYI演繹新裝，女士們不妨參考一下！