華人之光︱楊紫瓊影評人協會先輸再反攻　首衝金球影后

年度國際影視界盛事、作為奧斯卡金像獎得獎指標之一的《第80屆金球獎》於香港時間昨晚(12日)公布提名名單,蜚聲國際的60歲華人女星楊紫瓊,憑荷里活賣座片《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once),毫無懸念獲歌舞/喜劇組最佳女主角提名,入行38年首次獲金球獎提名的她,透露因為角色名字差點和金球獎失諸交臂。

將於香港時間明年1月11日在美國洛杉磯舉行的《第80屆金球獎》昨晚公布提名名單,楊紫瓊憑《奇》片提名歌舞/喜劇組影后,是首次入圍角逐金球獎。然而她非首位華人女星獲金球獎提名,內地女星章子怡、周洪、吳恬敏及中韓混血兒Awkwafina也曾在提名之列,而Awkwafina於2020年更憑《別告訴她》(Farewell)一擊即中,捧走歌舞/喜劇組最佳女主角,成為金球獎史上首位亞裔影后!

撞名險錯失佳作

楊紫瓊早於1997年憑《新鐵金剛之明日帝國》以利落敏捷的身手驚艷荷里活影壇,2000年主演《臥虎藏龍》穩打穩紮地殿定其國際級地位,近年在荷里活影壇更是活躍,包括主演《尚氣與十環幫傳奇》及《阿凡達3》等。今年她憑《奇》片在影壇大放異彩,早前已先拔頭籌,憑該片在美國全國電影評論學會封后。《奇》片為她帶來另一事業高峰,原來她差點和此片擦身而過!

近日她受訪時自爆,初期劇本定下其角色名字為「Michelle Wang」,和她本身的洋名一樣,當時她向編劇及導演表達意見,指一定要更改角色名字,否則不會接演。原來她認為角色需要有自己的聲音及靈魂,她和角色的遭遇大不同,不是片中開自助洗衣店及身為亞洲移民母親,最後角色名字改為「Evelyn Wang」。

與楊紫瓊同一組別爭奪影后寶座還有《五腥級盛宴》(Menu)的Anya Taylor-Joy、《巴比倫:星聲追夢荷里活》(Babylon)的瑪歌羅比(Margot Robbie)等,絕對是勢均力敵!而《奇》片共獲6項提名,包括越南華裔男星關繼威不負眾望,角逐最佳男配角。而歌舞/喜劇組影帝提名亦同樣競爭激烈,丹尼爾格力(Daniel Craig)憑《神探白朗:抽絲剝繭》(Glass Onion: A Knives Out Mystery)與《The Banshees of Inisherin》的哥連法奴(Colin Farrell)爭影帝。

姬蒂班查提名劇情組影后

劇情組最佳女主角提名方面也競爭激烈!澳洲影后姬蒂班查(Cate Blanchett)憑《Tár》獲提名,與多位實力派女星包括《金髮夢露》(Blonde)Ana de Armas、《法貝曼:造夢大師》(The Fabelmans)米雪威廉絲(Michelle Williams)等爭奪殊榮。至於劇情組最佳男主角方面,美國男星Austin Butler憑《貓王》(Elvis)大熱獲提名,對手包括有《兒子可否不要走》(The Son)男星曉積文(Hugh Jackman),以及《鯨》(THE WHALE)的美國男星班頓費沙(Brendan Fraser)。班頓費沙曾於2018年自爆2003年出席金球獎提名人士午宴時,被大會主辦單位荷里活外國記者協會(HFPA)的主席Philip Berk性侵,所以早前他已表明不會出席今屆金球獎。而荷里活巨星湯告魯斯(Tom Cruise),以及今年初在奧斯卡金像獎怒摑頒獎嘉賓而被大會封殺的韋史密夫(Will Smith),分別未能憑《壯志凌雲:獨行俠》(Top Gun : Maverick),以及Apple TV+電影《解我枷鎖》(Emancipation)入圍。

雖然《金球獎》賽果要到下月才揭盅,但美國3大影評人協會之一的洛杉磯影評人協會(LAFCA)前日搶閘公布年度電影獎賽果。姬蒂主演的《Tár》及楊紫瓊的《奇》雙雙獲選本年度最佳電影,姬蒂更擊敗楊紫瓊封影后。至於最佳男主角由英國男星Bill Nighly憑《Living》奪得,《Tár》導演Todd Field亦連奪最佳導演及最佳劇本兩獎。