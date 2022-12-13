王敏奕笑朱敏瀚悶爆　拍親熱戲唔使老公批准

無綫小生朱敏瀚（朱仔）入行12年終成功挑戰男一位置，夥拍「國家級保護家嫂」王敏奕（Venus）拍談情戲。Venus指朱仔與她同是「悶爆一族」，又指向來拍親熱戲都不用向老公備案。

藝人朱敏瀚與王敏奕日前為無綫新劇《虛擬情人》拍攝外景，場口以文戲為主，講述Venus與她創造的虛擬人物朱仔在海旁漫步，期間兩人深情對望，場面溫馨浪漫。首嘗「男一」滋味的朱仔自言壓力不大，還大讚拍檔Venus勤力專業：「拍咗10日都好順利，我尋日同《痞子殿下》班演員食飯，話遇到一個好勤力嘅演員，佢哋仲呷醋添！」

為拍檔解圍

Venus笑言朱仔跟她性格相似：「同我一樣咁悶，每次開工都係傾套劇，睇嚟佢同我一樣唔係好識得同人溝通，哈哈！」問到如此沉悶，豈不是很難結交異性？朱仔怕醜說：「呢年都冇時間啦！順其自然，冇得話要識個女仔就有㗎嘛！（有乜嘢擇偶要求？）唔可以影響大家做嘢，要工作第一！」Venus即替他解圍，表示緣分要來就來，無法計劃。

劇集以甜蜜為主，朱仔坦言大家也很專業，不擔心與「國家級保護家嫂」拍親熱戲，Venus即笑言自己不是受保護：「《婚後事》都拍晒啦，呢套相對純潔好多。（拍親熱戲要唔要同老公曾國祥備案？）唔使，上一套都冇。」