同你霎時衝動︱何婉盈念念不忘《心聲》　莫鎮賢唱《親情》向羅文致敬

東網又有新搞作，由東網及繽FUN星網製作兼主辦的首個線上收費音樂會《同你霎時衝動》演唱會將於12月18日晚上8時半首播，雲集一眾靚聲藝人獻聲，包括何婉盈、莫鎮賢、江欣燕、蘇姍及姜蓓莉聯同兩大歌王–「廟街歌王」尹光與「電視劇主題曲之王」葉振棠獻唱多首家喻戶曉名曲，並由著名DJ顏聯武擔任主持，極盡視聽享受。

是次線上演唱會由環星娛樂及旺場協辦，環星藝人何婉盈（Elaine）與「悲情歌手」莫鎮賢（Ken）分別會演唱鄺美雲的《心聲》與羅文的《親情》。Elaine選擇《心聲》這首歌原來背後有段古，她表示：「喺90年代初，如果想入行一係選港姐，一係參加新秀，當年我仲未決定好參加邊個比賽，為咗有兩手準備，所以練咗歌先。我搵咗唱歌老師學唱歌，《心聲》就係老師幫我揀嘅，我苦練咗好耐，仲第一次用自己儲嘅錢入去錄音室錄Demo帶。」最終Elaine參選1991年的港姐，並成功躋身五強，她稱雖然從未正式演唱過《心聲》這首歌，但她對此歌一直念念不忘，相隔31年今次終於有機會公開演唱，令人引頸以待。

至於Ken認為《親情》這首歌給人感覺溫暖，他有感近年全球社會氣氛負面，希望藉這首歌令人從中感受到親人的鼓勵及支持，加上原唱者羅文正是其師傅，分外有親切感。Ken回憶起跟師父相處的點滴，他大讚羅文十分提攜後輩：「當年有幸同佢合唱《浪淘沙》，佢對我喺音樂上嘅教導毋須多講，同佢有好多次現場表演，記得有次要上電視台做直播騷唱歌，我當時拍緊一套劇，拍到第二朝早冇得瞓，好求其咁帶咗套衫去唱歌，師父見到就叫助手車咗一堆衫畀我揀，我揀咗件比較低調嘅衫，佢就話你真係『妹仔』嚟架，你做呢行，呢堆衫係畀你揀，你唔係爭咗人，你應該挑好最，佢揀咗件最靚既畀我，仲幫我配襯，我真係好感動，我係公司新人，佢係天王巨星，做完個騷，我話我之後會洗番乾淨件衫畀你，佢話送畀你，我覺得你著得靚過我。」Ken稱師父對他往後的演藝之路影響良多，回想起昔日相處，恍如昨日之事，Ken後來移居加拿大，慶幸能趕及回港送對方最後一程。

12月18日20:30上架首播

12月19日12:00上架重溫

$58線上通行證（首播+限期內無限次重溫）

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