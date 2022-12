淺水灣the pulse帶大家走進幻海魔法童話小鎮

【營業資訊】今個冬天,背山面海的淺水灣灘畔商場the pulse將由即日起至明年1月2日呈獻全新概念「Enchantale by the Sea 幻海魔法童話小鎮」,讓大家欣賞美景及透過品嘗佳餚美食暢遊魔幻童話世界,重拾幸福快樂的美好時光,與摯愛展開專屬而又獨一無二的聖誕之旅。

商場首度破天荒於近5,000呎空中花園,以光影投射打造沉浸式超現實大型藝術裝置「魔法童話書」,設置有高達3米、被繁花擁簇着的巨型古老書頁上記載着神秘咒語,引領大家走進奇幻世界──穿過時光隧道探秘多個由光影構築而成的繽紛夢幻仙境。首先是蘊藏魔法咒語的萬花筒、漫天飛舞的翩翩彩蝶將會出現為大家引路,緊隨牠們在光影瀑布中飛舞的軌跡便可瞬間到達山林深處的一片唯美櫻花林,在攝人的花海秘境中徜徉,在現實與超現實之間感受大自然的壯麗美學。整個體驗結合沉浸式3D投影、環迴音效等數碼技術及光雕藝術進行創作,打造出極富神秘色彩的多媒體裝置,讓「尋夢者」透過視覺和聽覺探秘童話小鎮的魔幻氛圍,全方位體驗令人驚艷的聲光藝術感官體驗!

穿過「魔法童話書」來到童話小鎮的中心,10間超隱私「炫彩琉璃小屋」錯落有致地分布在海景天台空中花園中,一片片琉璃外牆在夕陽餘暉下折射出迷幻的虹光和藍彩,三角形屋頂反射着點點星芒,浪漫且神秘;而獨立小屋私密度十足,更享180度全視角海景。除了飽覽美景外,更可享用由全新班底、曾任職米芝蓮二星餐廳廚師精心打造的6 道精緻Fine Dining美饌,大家可以選擇「Twilight Dinner」,與愛侶於Magic Hour飽覽日落天色變化,而於入夜後選擇「Starry Dinner」的客人則可與摯愛親朋一邊品味美饌一邊細數繁星,伴隨海風及海浪帶來的自然交響樂,豪華享受絕無僅有。由即日起至12月14日期間首50枱成功預訂的客人(必須於體驗活動兩天前預訂),即可每枱獲贈「野生牛肝菌手工幼意大利蛋麵」一客(數量有限,先到先得)。

此外,商場L1及L2於即日至2023年1月2日設置了4大童話秘景打卡位,包括由4層立體設計營造出魔幻縱深的仙境「魔蝶森林」、巨型玫瑰花營造出超現實打卡熱點「薔薇夢園、恍如變身小矮人深入巨人國探尋錯視世界的「大腳八仙踪」,以及由無數棵灌木樹叢和野生傘菇等奇幻植物合而為一的聖誕樹丘「迷幻磨菇小徑」。場內同時設有4個聖誕封印,儲齊印章即有機會得到「聖誕童夢DIY PAINTING BEAR」,在童話國度儲滿快樂正能量!

商場更由即日起至2023年1月2日推出「Pick Your X'Mas Gift」消費獎賞禮遇,只需於場內以電子貨幣單一消費滿 HK$500,即有機會參加「Pick Your X'Mas Gift」遊戲一

次,特級大獎包括「Marshall可攜式藍芽喇叭」、「KODAK 復古即影即有相機」及「Diptyque香薰蠟燭」等,獎賞最高近200%。還有多個聖誕活動,包括「Let's Meet the Santa」、「Magical Christmas Moment」、「Twist Twist Christmas」;於12月23及24日更請來PURE於180度全視覺露天海景天台舉辦免費「Warm Up to Christmas Training Class」,參加特意為聖誕節而設計的雙人瑜伽及親子體能班,無論是情侶、閨密或一家人都可以望海 Chill住做運動及打卡留念,度過一個暖笠笠的佳節!

慶祝活動停不了,TryMart邀請了插畫家達達Dada於12月23 日至26日於商場舉行「屬於你的聖誕願望」主題市集,屆時不但設有近20個以聖誕禮物為主題的手作攤檔,還有由達達Dada設計的「聖誕許願樹」,讓大家在聖誕樹下打卡許願。每位入場人士可獲贈聖誕襪一隻,大家可到「聖誕精靈魔法區」,設計自己專屬的聖誕襪。裝飾完聖誕襪後,記得到「甜蜜聖誕夾一夾」,只要在市集內消費便可以免費夾走喜歡的糖果,放進該聖誕襪內,過一個Sweet聖誕!

the pulse「Enchantale by the Sea 幻海魔法童話小鎮」

日期:即日至2023年1月2日

時間:「Twilight Dinner」下午5時正至晚上7時30分、「Starry Dinner」晚上8時正至10時30分

地點:the pulse海景天台空中花園

查詢電話:6323 6118