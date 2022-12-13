胡定欣怨「金牌媒人」林盛斌失靈　感情成績表仲係零分

藝人譚俊彥與胡定欣今日（13日）在將軍澳出席「最強人氣品牌大獎2022」頒獎禮，兩人分別獲得《最強人氣廣告男星》及《最強人氣廣告女星》獎項。而今年新增設的《最強人氣廣告歌曲演繹歌星獎》分別由炎明熹、姚焯菲和張馳豪奪得。

定欣表示剛好今年與健康產品合作10年，廣告亦見證着她的成長，講到希望再拍甚麼廣告？她說：「因為拍咗《白色強人II》，所以希望拍一啲同醫療、健康有關嘅廣告，可以由角色出發。」

譚俊彥拍月餅廣告獲獎，希望有機會冧莊再拍，問到可希望父女檔上陣？他說：「等佢大個啲先，小朋友都係讀書先，其實之前都有廣告搵過，但係都推咗，覺得小朋友應該保持童真，依家小朋友都唔到我話事，要問過佢。」

將投入新工作的譚俊彥近期忙於陪伴女兒車出車入做司機，因女兒將要為學校做MC，亦要與她在家綵排，笑言做爸爸就好似做「阿四」一樣。定欣聞言指有家庭實在太幸福，講到聖誕節她透露已經約了朋友慶祝，希望朋友的朋友會有「驚喜」。

講到「金牌媒人」林盛斌可有「筍盤」好介紹？她笑說：「係囉，年尾喇喎，佢張成績表仲係冇成績，零分喎，咁點先？佢要做番啲嘢喇。」她直言現在對找伴侶也沒有既定條件，最重要是合適。