金宣虎掃4個獎！IVE與NewJeans《AAA》奪大獎

韓國頒獎禮《2022 Asia Artist Awards》（AAA）今日（13日）在日本名古屋舉行，頒發歌手及演員兩個部門的多個獎項，今年人氣勁爆的新人女團IVE、LE SSERAFIM與NewJeans齊齊捧走歌手部門的「新人獎」。

而IVE亦與林英雄、Seventeen及NiziU奪得「Hot Trend獎」，更憑歌曲《Love Dive》捧走其中一個大獎「年度歌曲獎」，NewJeans則勇奪「年度演出獎」，LE SSERAFIM就與TREASURE、NiziU、崔叡娜及泰國歌手Peck Palitchoke捧走「Best Musician獎」，「年度舞台獎」則由演歌人氣王林英雄獲得，「年度專輯獎」與「年度歌手獎」的得主則分別為男團Stray Kids與Seventeen。

而男星金宣虎是去年10月捲入強迫舊愛墮胎的風波後首次參加頒獎禮，他擸走由粉絲投票選出的「DCM人氣獎」及「Idol Plus人氣獎」，又贏得「Asia Celebrity獎」及「Best Choice獎」，女星金世正同樣獲得「DCM人氣獎」，而林英雄就與女團BLACK PINK捧走歌手部門的「DCM人氣獎」，防彈少年團則獲頒「Idol Plus人氣獎」，韓韶禧、朴敏英與徐仁國則齊齊獲得演員部門的「Best Artist獎」，今年憑古裝劇《衣袖紅鑲邊》爆紅的男團2PM成員俊昊則勇奪「年度演員獎」。

歌手部門

Focus獎：ATBO、Lapillus、TRENDZ

Potential獎：Lightsum、TFN、KINGDOM、Billlie

New Wave獎：NMIXX、TEMPEST、Kep1er

DCM人氣獎：林英雄、BLACK PINK

Idol Plus人氣獎：防彈少年團

Icon獎：AleXa、VERIVERY

Hot Trend獎：IVE、林英雄、Seventeen、NiziU

Emotive獎：NMIXX、CRAVITY

Asia Celebrity獎：LYODRA、ITZY、BE:FIRST

新人獎：IVE、LE SSERAFIM、NewJeans

Best Choice獎：宇宙少女Chocome、Pentagon、KARD、Kep1er、Stray Kids

Best Musician獎：Peck Palitchoke、崔叡娜、TREASURE、LE SSERAFIM、NiziU

Fabulous獎：Seventeen、林英雄

Best Artist獎：ITZY、THE BOYZ、THE RAMPAGE

年度演出獎：NewJeans

年度舞台獎：林英雄

年度歌曲獎：IVE《Love Dive》

年度專輯獎：Stray Kids

年度歌手獎：Seventeen

演員部門

Focus獎：周鶴年@THE BOYZ

Potential獎：姜丹尼爾

Best Achievement獎：Yuri@少女時代

New Wave獎：黃旼炫、崔始源@Super Junior

DCM人氣獎：金宣虎、金世正

Idol Plus人氣獎：金宣虎

Icon獎：林在赫

Hot Trend獎：俊昊、朴敏英

Emotive獎：羅仁宇

Asia Celebrity獎：金宣虎、Yuri、Billkin Putthipong、PP Krit

新人獎：姜丹尼爾、徐范俊

Best Choice獎：金宣虎

Scene Stealer獎：劉慶秀

Best Acting Performace獎：金永大、崔始源、黃旼炫、苞娜

Best Actor獎：李在旭、李濬榮、金世正、Yuri

Best Artist獎：韓韶禧、徐仁國、朴敏英

年度演員獎：俊昊