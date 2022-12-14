片場公然索吻︱秦嵐爆姊弟戀　魏大勛賣笑攻芳心

現年43歲的黃曉明初戀女友秦嵐，驚爆戀上楊冪緋聞舊愛、年輕10歲的魏大勛！秦嵐曾明言不接受小鮮肉，不過與魏大勛朝夕相對拍劇4個月後，被愛的抱抱打動芳心，更相約三亞談情。她無懼小情人專嗒熟女，有「姊弟戀專業戶」的稱號，自爆幸福到生皺紋！

內地男神黃曉明的初戀情人秦嵐憑內地劇《延禧攻略》「富察皇后」一角爆紅，可惜後勁不繼，再沒代表作。她去年拍攝內地劇《關於唐醫生的一切》擔正女一，被批美肌濾鏡效果太明顯，而且與人氣小生魏大勛談情欠「CP感」，不過她輸了口碑，卻贏了愛情！

昨日（13日）有內地傳媒爆料，發文提供貼士：「W姓男星與Q姓女星正熱戀中，姊弟戀同是東北人，男方是綜藝咖（紅星），還有兩人交往鐵證影片未曝光，男方是『姊弟戀專業戶』，歷屆女友分別有M姓女演員及Y姓『姐姐女友』。」網民根據線索，推測男主角疑是曾與頂流女星楊冪及實力派演員馬蘇傳緋聞的魏大勛，而新任「姐姐女友」則是秦嵐，而《關》劇去年8月底拍畢，相信「嵐勛戀」已發展超過1年。

同鄉分外啱傾

網民認為這段姊弟戀早就有迹可尋，劇中他們有段經歷千辛萬苦的愛情，拍攝時有工作人員爆料指其中一幕機場相擁戲，在場所有人都感受到濃烈的甜蜜氣息：「劇情是男方應主動把心愛的人拉入懷中，但魏大勛總是故意搞怪逗秦嵐開心，甚至嘟嘴索吻，導致頻頻NG，拍了很多次，秦嵐不但不生氣，還特別開心地與魏大勛打情罵俏，彷彿是熱戀的情侶。兩人一對視，秦嵐就笑到彎腰，最後撒嬌主動伸手抱住魏大勛，才順利拍完。」

這段「投懷送抱」的情節，秦嵐受訪時曾直言魏大勛令她笑不停：「他特別幽默，拍戲的每天也笑不攏嘴，我長的皺紋都是因為他。」她指兩人是同鄉，所以分外有共鳴，有些笑點工作人員不覺得好笑，她聽到後卻一秒笑出來。

秦嵐過去曾明言不接受姊弟戀題材：「沒有觀眾會喜歡看40多歲的女人和小鮮肉談戀愛」，不過與魏大勛合作後，她卻完全改觀：「每天在片場都感到很幸福。」更一改口風指女性應擁有更多選擇戀愛的自由，而魏大勛聞言即真情表白，認同其說法：「你說甚麼，他就跟我像甚麼。」言下之意是「你說的都對」。

魏大勛與秦嵐傳緋聞，有網民發現他明顯對「姐姐」情有獨鍾，因為他初出道時曾被傳介入馬蘇與內地「乒乓球王子」孔令輝的11年戀情中，而女方較他年長8歲，當時馬蘇極力否認：「待字閨中」，但又被拍得與魏大勛約會，更一度傳出已秘密領證結婚，直至男方與年長3歲的楊冪盛傳熱戀，這段緋聞才無疾而終。

專向姐妹團埋手

今次「魏女郎」換上秦嵐，竟意外「帶挈」馬蘇登上熱搜。由於秦嵐、楊冪及馬蘇同是「泰迪姐妹團」成員，現時3女先後傳出戀上同一對象，有網民即嘲魏大勛是「姐妹團殺手」，而馬蘇似乎對舊愛與好友拍拖全不知情，在社交網叮嚀歌迷天氣轉冷要注意保暖。