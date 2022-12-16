3件就夠！粟米式穿法保暖又時尚！

如果這兩天的驟冷天氣令你難受，那麼周末跌至攝氏10度以下，你又吃得消嗎？最慘是寒流下還落着毛毛細雨，加上刮面冷風，令體感溫度再跌兩度。為了抗寒，大家可能會立即厚衣出籠，但原來着得多也未必能保暖，而且容易顯得臃腫。反而按照近年大熱的「粟米式穿搭法」，由內到外、由薄至厚，只需3件衫便能發揮最大的保暖功效，着法不顯胖又能夠時尚，比起早年盛行的洋蒽式着法，更受時裝人追捧！

內層穿貼身保暖衣

「粟米式穿搭」可分為底層、中間、外層3個部分。在最內層的衣服需要選擇貼身的保暖衣，超怕凍人士可自行選擇有絨毛的保暖衣。另外，如果需要長期留在戶外的人士最好選擇有絨毛款式，而在室內活動人士如上班族就可以選擇沒有絨毛的保暖衣。

中層揀衞衣、針織冷衫

中層衣物不需要貼身，原理就是在貼身與寬鬆的衣物之間可以形成空氣層有效保溫。但如果需要留在室內活動的話就盡量不要穿高領的服飾。因為到了室內，即使非常熱也不能脫下的高領中層衣物會熱到全身都出汗。這種穿法的好處是可讓你在室外保持溫暖的同時，也不會在室內熱到出汗，最適合現在十度左右的天氣。

外層着長外套

最外層可選擇超寬鬆的外套，不過就需要有防風功能或長度到膝蓋的大褸，遮到膝蓋以上部位，增加保暖面積。防風的羽絨衣都可以作為保暖外套，羽絨衣大多使用既輕盈又防風的面料，可以有效保持身體溫度。另外，大家若到溫度較低的外地旅行，有很多戶外的行程，下身最好不要穿着牛仔褲，因為牛仔褲有機會會結冰。