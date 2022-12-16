陳茵媺將軍澳隔離！陳豪送物資打氣：佢病徵唔犀利好快好番

藝人陳豪（阿Mo）與袁偉豪（Ben）今日（16日）為節目《豪遊咖啡》拍攝，阿Mo的太太陳茵媺近日確診新冠肺炎，問到對方情況，他說：「佢已經好好多，多謝大家問候，依家康復中，佢嘅病徵唔係好犀利，有咳、喉嚨痛同少少發燒，但係就好精神，相信過幾日就完全康復。」他指太太確診前數天一直在將軍澳休息，未有回家，所以阿Mo及小朋友未有感染：「佢就封鎖咗喺將軍澳嗰邊，我每日有帶啲物資畀佢等佢食得健康啲同開心啲。」

對於拍攝關於咖啡的節目，阿Mo稱可趁機了解一下疫情下咖啡店行業的發展：「今次唔係只係沖咖啡同飲咖啡，而係會深入探討吓呢個行業面對嘅問題。」本身開有咖啡店的他指疫情下反而多了機會，他笑言：「開生意唔難，但難在點去守以及去推廣，使錢唔難，搵錢難，要步步為營，做好收支平衡。（你間咖啡店喺疫情吓做唔做到收支平衡？）其實疫情對咖啡店生意影響唔大。」問到節目中的咖啡店是否其心水之選？他坦言一切交由節目組負責：「因為我同時要拍劇，牛都未試過拍劇期間又拍節目，仲要咁趕住出街，所以交畀團隊負責，我都好放心交畀佢哋。」至於Ben自認喜歡飲咖啡，節目令他學到更多相關知識及資訊，很榮幸可以參與，問他會否有興趣開咖啡店？他說：「睇吓啦！要視乎租金，或者會開麵包店。」