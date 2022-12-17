【凍都要出去玩】連環逛周末市集

轉眼間就到了聖誕假前的最後一個周末，相信不少人已經與三五知己定下節日之約。說到聖誕聚會，自然免不了交換禮物的環節，如果你仲未揀到心水禮物，不妨逛逛期間限定市集，挑選特色禮物啦！

【小松鼠藝文市集】

想感受書香氣息？尖沙咀圖書中心於12月17至18日舉行文藝Vibe十足的「the PLACE 聖誕藝文市集2022」，同場兼有「松鼠園遊會」，設有多個特色攤位，包括面部彩繪、人像畫、扭氣球、設計手作、聖誕禮物等，更有占星及塔羅詢問、即場咖啡交流、厲河老師簽書會（12月17日）等多項活動，另有可供報名參加的親子工作坊，如聖誕不倒翁及聖誕馬卡龍泡泡黏土工作坊等，名額有限。

【朱古力主題市集】

節日怎少得甜品的身影？旺角 MOKO 新世紀廣場於12月帶來「X’MAS 甜蜜盛會」，打響頭炮是「朱古力市集」，於12月17至18日由一眾本地人氣網店品牌提供超過50款特色輕食及甜品，睇得又食得。同時場內商戶亦推出多個節日限定低至 5 折的零售美食優惠，加上MOKO Garden 打卡即賞 HK$30 甜品電子立減券活動，大家可以更盡情享受甜品及入手聚會零食。另外，場內更有連串精彩演出包括雜技表演及冬日聖誕匯演，為大家帶來味、視兩覺雙重盛宴。