就是青春︱洪韻騏看淡同炎明熹比較：冇得介意

HOY TV 選秀節目《就是青春》決賽昨晚（18日）於大埔亞視廠房舉行，5強參賽者殺入最後直路，爭奪比賽冠亞季寶座。5位參賽者先後經過與嘉賓合唱和獨唱環節，再由專業評審評分加上網上投票後，最終「炎明熹勁敵」洪韻騏（Wincy）以大熱姿態勇奪冠軍並獨得十萬元獎金，亞軍及季軍得主分別是張鈊貽（VALC）及康志維（Edmond），至於「Uplive x 就是青春人氣大獎」則由蔡嘉寶（Akina）奪得。

賽後Wincy直言滿意自己表現：「知道對手好勁，已經將自己百分之百發揮出嚟，無悔。」她指自己仍有不足之處，需要更多舞台經驗、面對觀眾會緊張等，坦言比賽時非常緊張：「頭先唔知笑唔笑、唔知講唔講嘢好，因為我講嘢好差。（陳柏宇賽前睇好你喎！）好多謝佢，因為佢幫咗我好多，又揀咗我好鍾意嘅《盛夏光年》同我合唱，我知佢唔係好熟首歌，但為咗我去練，出嚟效果都好好。」問到外間經常將她與炎明熹作比較，她坦言最初也頗為在意：「但明白最緊要享受舞台，如果因為其他因素影響今日表現會好唔抵，每一個舞台對我都好珍貴，所以做好自己最重要。（唔介意其他人繼續將你哋比較？）都冇得介意，佢哋講我都接受囉。」

而亞軍VALC就表示要感謝自己：「一路以嚟喺呢個舞台試咗好多唔同嘅嘢，當然今日亦有不足，自己緊張程度好高，要再做好啲基本功。」至於季軍Edmond對自己成積感滿意，覺得對自己已有交代：「對於我哋呢啲素人嚟講，可以同歌手合唱已經係好難得，可能自己太興奮，合唱開頭有少少甩漏，之後獨唱《再不再見》個表現未係咁滿意，因為首歌係唱畀我哋18個學員聽，都忍唔住有啲感觸。（平時都係易喊？）唔係，不過我係年紀比較大嘅參賽者，感覺好似睇住大家一齊成長、互相扶持，好多回憶嘅片段。」