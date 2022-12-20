孖李到晛出席發布會　宋慧喬罕有演復仇劇：我渴望咗好耐

韓國女星宋慧喬與神劇《太陽的後裔》金牌編劇金恩淑再度合作的Netflix復仇劇《黑暗榮耀》將於本月30日上架，她今早（20日）與男星李到晛及女星林智妍等現身發布會。

《黑》劇講述宋慧喬飾演的女主角文東恩是在痛苦與暴力的陰影下長大，她隨後展開精心策劃復仇大計，要林智妍等人為過去做的事付上代價。問到決定接拍這部劇集的原因，宋慧喬表示：「首先是因為編劇和導演，還有我看到劇本之後發現這是我一直以來很想嘗試的題材和角色，我總是很渴望演這種角色，終於遇到了。」

談到不少人看到預告片後覺得片中的並不是平時認識的宋慧喬，她說：「因為我多數都是演愛情喜劇，在《黑》劇中的樣子可能會令大家覺得很陌生，雖然有點困難，但我演得好開心。」

談到印象最深刻的場面，林智妍指是與宋慧喬互相掌摑的戲份，宋慧喬指自己已演戲多年，但今次是真正被摑：「智妍第一次打我的時候，我的腦海真的是一片空白，甚麼也想不起，連台詞都忘記了。」她又指拍完該場戲後兩個人面上都有掌印，要用冰敷才能拍下一場戲。

李到晛就指因為對周汝正這個角色很好奇，所以決定接拍，一個人住的他自爆因為在家中沒有練習對象，所以將愛犬「秋天」當成宋慧喬對戲，他為將前輩當成狗道歉，宋慧喬即笑說：「『秋天』很可愛，所以沒關係。」

編劇金恩淑在準備過程中看過不少校園暴力受害者寫的文章，發現受害人的共通點是他們並不是希望得到實質的補償，而是想加害者真心地道歉，她希望透過劇集為遭受欺凌的人打氣。導演安吉鎬透露《黑》劇會分成兩季播出，每季有8集，而第二季將於明年3月公開。