加插與陳法拉激烈親熱戲　張家輝開新片自肥

影帝張家輝、陳法拉、朱晨麗和劉俊謙，今日（20日）於屯門出席新戲《贖夢》開鏡拜神，場面熱鬧。久違了的法拉首次與家輝合作即扮演夫婦，劇情交代二人於生活上面對壓力，被迫面對現實的殘酷，搞到噩夢頻頻兼被精神病纏繞，繼而遇上劉俊謙及朱晨麗的醫療團隊，發生種種經歷，可謂大考演技。

談到與法拉演夫妻，自編自導自演的家輝笑言要自肥：「梗係有親熱戲，好激㗎，不過係睇到好驚嗰隻。（你點樣打動法拉接拍？）都係劇本嘅熱誠，佢好夠義氣，唔係對我，係對整個香港。今次台前幕後都提供好高水平嘅工作態度，好開心喺本土拍戲遇到大家都咁幫手，大家都聽到係電影發展基金投資，都義不容辭。」

法拉則表示返港拍戲親切感依舊：「大家都好有熱誠，所以好感動。好多新入行嘅工作人員，一聽到要做嘢即刻跑來跑去，表現好落力，佢哋喺香港電影嘅希望，同埋我自己真係好想同家輝合作。（暫別屋企人？）佢哋冇返香港，好彩電影分兩段時間拍，我可以飛返去同佢哋過聖誕同元旦，然後再返嚟。」

據悉，今次是家輝執導第4部作品，戲種依舊沉重，他透露：「呢套拍到一月中，其實嚟緊都有導演搵我拍喜劇，我覺得有啲都可以諗吓。（拍《美斯傳》？）你哋（記者）想我拍化骨龍定美斯呀？我唔係足球狂熱分子，但世界盃呢啲盛事都有留意吓，嗰晚因為翌日早班，我睇唔晒成場，但都有睇咗少少。」

同場，藝人劉俊謙及袁富華(Ben）於新片中扮演父子。私交甚篤的二人首次發展「親密關係」，Ben笑指絕對「生得出咁大個仔」。談到即將榮升人夫，他坦言：「本來訂咗日期，但未來老婆腳頭太好，突然間多咗啲工作，加上佢啲家人未返得切嚟，所以可能要延期。依家入咗紙，我都驚有人申請反對，哈哈！」

問到劉俊謙有否慶喜「爸爸」，他答：「佢咁低調，我都會好低調咁恭喜佢，心底恭喜囉。（今次角色有乜難度？）好多內心戲，角色自身有啲問題，好似導演張家輝都話每個人心中都有啲鈎，搵到出嚟仲要想辦法去解決，今次我同Ben哥嘅父子關係都好複雜。」Ben接口：「劇情交代佢送我去頂級護老院，物質上冇缺失，表面上佢亦對我好好，但感情上彼此有心結，解決嘅話係雙方嘅，唔係自己行前一步就得。」