李佳芯聖誕冇男仔約：我冇Market！

視后李佳芯（Ali）、吳偉豪、陳自瑤、趙希洛、徐榮等，今日（21日）在將軍澳為無綫新劇《有種好男人》宣傳。李佳芯與吳偉豪劇中飾演母子，她指接到通知時，也感意外，心情忐忑，她說：「佢做我個仔 ，唔係嘛，有個17歲嘅仔唔係人人接受到。」吳偉豪亦指要扮演17歲也有一定難度：「入行啲人都話我個樣比較成熟，要靠造型幫助。」講到與「女神」合作但飾演母子，未有親熱戲會否有遺憾？他說：「都有攬一下嘅，我哋係好Best Friend嘅母子。」

有指劇集安排在聖誕「炮灰檔」播出可擔心收視？她說：「節日唔係應該多啲人睇咩，普天同慶，都有好處嘅。」對於有粉絲不滿劇集檔期，令她無緣挑戰祖后？她說：「佢哋有時擔心會Over咗，又擔心我食唔飽着唔夠。」有粉絲更呼籲她「離巢」，Ali說：「因為咁樣？唔值，好少事啫。」講到聖誕她指已相約家人、朋友慶祝，亦會參與音樂節支持朋友，但坦言沒有男士單獨約會她，自嘲沒有Market。問到是否因早前到日本旅遊與男有人食飯即傳緋聞，而嚇怕男士約會？她說：「唉，咁唔敢約都冇計㗎，我係咪要呼籲？」