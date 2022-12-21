林明禎女神自拍3式冧到爆　自認有義氣絕冇公主病！

馬來西亞女神林明禎今日（21日）現身旺角出席主題式自拍照相館，向來是甫士王的她，自度3招自拍靚甫，派大小心心，冧暈全場男士，連女士都搶着要跟她合照，魅力不同凡響。

駁了長假髮的明禎，表示是為配合公主主題，自小便好鍾意公主，長大後開始喜歡Marvel ：「我好想做女Iron Man，做Iron Woman，識飛好有型。」她指有機會都想拍動作片，不拍打到周身瘀，想藉此鍛煉身體變得更強壯，可接受有型的性感。雖然自小愛做公主，但絕無公主病：「我有英雄病，我係有義氣嘅人。」

提到近年將事業重心放在香港，她指邊度有工作便去邊度，也感謝香港的朋友給予好多工作機會，密密接Job的她，聖誕都要拍廣告，自爆今年共接了30個廣告和代言，問是否有7位數字進賬？她數數手指，然後滿足地微笑回應，她表示未來的目標只有工作，視工作為伴侶，未諗拍拖，也不強求要找一個香港男友。

提到台灣藝人王大陸的馬來西亞女友蔡卓宜因樣靚身材正，被視為林明禎接班人，明禎表示並不認識對方，但感覺榮幸。她覺得像自己當初來到香港這個新地方，遇上同是來自馬國的廖子妤，會互相照應，大家可以用馬來西亞式普通話溝通，感覺好親切，令她有家的感覺。