本日日本：咖啡連鎖店　精品迎兔年

每年新年日本星巴克都會推出限量生肖周邊產品,今年當然不例外,以一系列與兔兔有關的產品賀兔年的來臨。主題是「We Are Starbucks Coffee Rabbits~living somewhere in coffee tree forests~」,以三隻喜歡咖啡的兔子為主題,分別是年紀最細的「忌廉兔」、喜歡午睡的「摩卡兔」及戴着眼鏡的「拿鐵兔」,從不銹鋼保溫瓶、玻璃杯、耐熱杯到收納袋都有。必買的有三款達摩造型的兔兔杯子,不管是紅色的忌廉兔、綠色的拿鐵兔或是啡色的摩卡兔,造型都十分可愛。此外還有以立體忌廉兔做杯蓋的高身杯子,以及立體摩卡兔玻璃杯,合上眼睛的樣子真的很療愈。精品方面當然不少得每次都有登場的星巴克小熊杯塞和公仔,因應兔年來到,小熊們都換上白兔套裝應節一番。今次還推出摩卡兔毛毛收納袋,未打開的時候就像兩隻耳仔垂下來的模樣,萌度十足。還有BEEN THERE SERIES JAPAN限定款的最新款城市杯,今次特別推出淺藍色版本,杯上印有富士山、雪人、雪屋及紅色山茶花,星巴克粉絲們必儲。