賣碟冠絕女團！BLACK PINK殺入年度銷量榜5強

韓國歌手組合近年不斷刷新銷量紀錄，帶挈K-Pop市場今年合計唱碟銷量高達8,000萬張，創下歷史新高！勁爆天團防彈少年團（BTS）6月宣布休團後，各成員專注Solo活動，成員Jin與隊長RM先後推出Solo碟，分別貢獻103萬及68萬張銷量，連同組合的專輯，今年累計大賣逾607萬張，穩佔銷量榜No.1。

女團TWICE的師弟組合Stray Kids大賣逾583萬張唱碟，超越人氣男團Seventeen登上銷量榜亞軍寶座。Seventeen與NCT Dream、TXT分別錄得546萬、411萬及278萬張銷量霸佔第3、4及6位。另外兩隊男團ENHYPEN與NCT 127各自進佔第7及9位。

雖然韓國女團的賣碟成績向來不及男團，但今年卻有3隊女團躋身10強。人氣席捲全球的BLACK PINK今年9月推出新碟《Pink Venom》強勢回歸，最終錄得逾282萬張銷量，刷新女團紀錄，更殺入賣碟榜第5位，榮登榜內最高排名的女歌手。「新人王」張元英所屬的女團IVE出道短短1年便以260萬張銷量空降第8位；Red Velvet則以212萬張銷量掹車邊排第10位