《法證V》大結局！黃宗澤化小丑妝疑成魔：係一個伏筆！

無綫台慶劇《法證先鋒V》昨晚（23日）播映大結局，當中黃宗澤（Bosco）及蔣怡的5分鐘眼神對決戲成為網民熱話，指蔣怡似笑非笑的樣子，加上魔性爆燈的眼神，十分搶戲，蔣怡受訪稱：「因為我完全睇唔到鏡頭背後男主角係咩樣，所以只能靠想像去演。同埋因為想Keep住個連貫性唔想斷開，所以背台詞背咗好耐，背到我瞓着咗，瞓完再繼續背，全日都喺度背台詞。」

至於在結局尾聲，Bosco對蔣怡說：「係咪每個人都會成為你心目中嘅小丑？」接着是他化小丑妝，展露陰森微笑，不少網民猜測Bosco是「成魔」徵兆，Bosco對此大賣關子：「個小丑妝都係一個伏筆嚟，係咪真係會開《法證VI》呢？大家都唔知嘅，都係秉承番個小丑傳統啫。大家問我時，我都係叫大家估吓個結局咩意思。」Bosco續指化小丑妝需時：「確係化同拍咗好耐，因為係由零開始，一邊化一邊拍，化一啲又拍一啲咁，主要個底當然都由化妝師化，我只係負責填色。」

談到拍攝搶救王敏奕戲份時，要進行人工呼吸及心肺復甦，Bosco笑言因和對方太熟，所以拍攝時零尷尬：「當然拍之前都會禮貌上溝通吓，同做足安全措施嘅。（有壓力？）冇乜嘅。」對於被指是「法證暖男」，因經常送「Bosco牌保護Pad」予對手免受傷，Bosco坦言與自身經歷有關：「我自己拍動作戲受過好多傷，所以成日會自備一袋Pad，有時見到佢哋冇墊到保護Pad，我就會借畀佢哋用，拍戲最緊要大家唔好受傷。」

至於王敏奕被問到與Bosco拍親熱戲會否緊張及尷尬時，她嫌「唔夠喉」的說：「冇太緊張，因為唔算太親密，哈哈！結局最難忘係貨櫃戲畀Bosco營救嗰場，一來係佢第二次救我，二來拍攝時係Bosco生日。佢的而且確係一個暖男，好照顧身邊所有人，鍾意請大家食嘢，但我就成日畀佢整蠱。」