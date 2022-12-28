本日日本：熱潮回歸！《山T女福星》 潮衫雜貨出籠

提起今期話題動漫，殿堂級漫畫家高橋留美子的名作《山T女福星》絕對係其一，事關其電視版動畫闊別大家36年後，全新一輯最近再度於日本開播，無論資深或年輕的動畫迷都可以見識阿琳及諸星當的魅力！不少品牌亦睇中這個熱潮推出聯乘產品，除了潮流衣物及雜貨外，連經典Licca洋娃娃也來個Crossover，令粉絲們荷包失守！

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可愛雜貨 性價比高

到日本想買性價比高的衣飾及雜貨，THANK YOU MART是必到之店，因為大部分貨品只售¥390（約HK$23）！最近該店與《山T女福星》合作，以阿琳、諸星當及小天等角色為主題，推出一系列產品，設計選用時尚的粉紫色及粉紅色為主，並融入阿琳的代表性虎紋圖案及帶有昭和情懷的《山》Logo。產品極之多元化，有返學可用到的襪子、小袋及午餐盒，也有在家中使用的抱枕及髮夾，還有護手霜、香水等美妝美容用品，總有一款啱你心水。

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虎紋四角褲 搶鏡勁有型

日本動漫周邊公司COSPA經常推出動漫人物T-shirt，最近終於有《山T女福星》款式登場！有長袖T-shirt、衞衣及短袖T-shirt，印上阿琳、阿天或被爐貓等角色的圖案，粉絲們必定有一款鍾意。喜歡誇張的可選前後均有大大個阿琳圖案的T-shirt，想低調的則有黑白灰色選擇。女士們可考慮Oversize的衞衣，有型易襯。另外不要錯過印上性感阿琳圖案及虎紋的四角褲，舒適又好看，作為忠粉當然要由內到外都支持！

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國民娃娃 變身阿琳

由玩具商Takara Tomy推出的Licca洋娃娃，自1967年登場後便深受女孩子喜愛，人氣多年來不減。最近這個日本國民娃娃與《山T女福星》合作，推出跟阿琳聯乘的Licca洋娃娃，特色係造型照足阿琳Look，長了一頭綠髮及兩隻角，但樣子照樣可愛甜美。共有兩套服裝，虎紋的一套設計比阿琳穿的款式密實，另外一套則是水手裝校服。數量限定，即日起至1月9日可在網上預訂，售¥9,900（約HK$574）。