魏浚笙自資6位數出歌　成2023年第一位樂壇新人

新一代男神魏浚笙（Jeffrey）出道兩年的，演而優則唱，推出第一首單曲《第一個迷》，並剛於叱咤樂壇首播，成為2023年第一位樂壇新人。圈中人緣甚廣的他，是次強攻樂壇獲不少好友在社交平台出Po支持，包括毛舜筠、黃德斌、簡慕華、彭秀慧、歌手Tyson Yoshi、洪嘉豪、MIRROR成員Stanley及Alton@MIRROR、「文青女神」袁澧林等。

為圓歌手夢，Jeffrey自資6位數字製作第一首單曲及拍攝MV，並邀得黃偉文（Wyman）、林奕匡及Edward Chan合力打造新歌。《第》曲以「陪伴」為創作主題，表達陪伴絕對不是無所事事的待在另一人身旁，而是讓對方感受到自己並非獨自一人，相互感受生命影響生命的動力，無輪是順逆，都會為對方加油打氣。Jeffrey對於第一首單曲可獲重量級音樂人製作，他說：「我都是以面皮厚，心口掛個勇字嘅心態去搵佢哋，多謝佢哋畀一個新人嘅機會。我想做一首認真有誠意嘅單曲嚟開始我嘅音樂旅程，希望喜歡他們作品嘅人都會喜歡呢首歌，因為我真係好鍾意唱歌。」

由演戲再挑戰唱歌，成為歌影視三棲發展的Jeffrey，自言要儲起勇氣：「呢兩年由一名素人入行成為藝人，過程奇幻充滿挑戰，由做綜藝到參與劇集、電影，都係學習嘅新課題，每一年都希望自己成長，挑戰到自己。今年年中就構思2023年要有新挑戰，所以想嘗試做歌手，用歌聲分享自己嘅情感。」對於自資6位數字圓夢，Jeffrey說：「我工作咗兩年，亦儲起咗啲錢，有啲人會儲錢做首期、買車、或做一啲自己喜歡嘅事嚟獎勵自己，我就用呢啲儲蓄試試自己係咪可以做歌手，亦都係一種追夢。」