新城勁爆︱姜濤因傷缺席！MIRROR包攬「勁爆人氣偶像」

今晚（29日）舉行的《新城勁爆頒獎禮2022》，不少網民包括「人氣王」姜濤都紛紛詢問有甚麼方法可收看直播，因腳傷未愈而缺席的姜濤，發文問一眾粉絲「姜糖」：「哪裏可以看？」然而如需觀看網上直播，要付款398元參加名為「新城會員金會藉」，會藉內容是可獲1張網上通行證即只限一部裝置可收看，並可於12個月內無限次重溫新城節目，以及在節目《無縫音樂》中有1次點唱的機會。由於非如叱咤頒獎禮可免費收看，惹來大批網民批評：「課金398蚊先有得睇直播，有冇搞錯？」、「邊到嚟嘅自信？903都唔敢收錢啦！」、「食相唔好睇！」、「online pass四舊水太貴！」

「勁爆人氣偶像」3個獎都由男團MIRROR成員奪下，分別為柳應廷（Jer）、江𤒹生（AK）及呂爵安（Edan）。他們得獎後表現冷靜，Jer向鏡頭打招呼。首先Edan感謝ViuTV高層及經理人「金魯花」（金廣誠、魯庭暉、花姐），以及一直支持的粉絲，並指會繼續努力。而一向直率的AK除了感謝粉絲外，表示：「今年唔係一個容易過嘅一年，希望下一年你哋會繼續信。」