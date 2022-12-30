HUAWEI Mate 50 Pro實測　拍攝出色　操作貼心

【特約報道】元旦及農曆新年臨近，親朋戚友聚會增多，自然多了不少影相機會。想影靚相一部拍攝神器自然唔少得，華為香港終端業務早前就推出頂尖旗艦HUAWEI Mate 50 Pro，加入超光變XMAGE影像系統，究竟這部手機攝力如何﹖今次就同大家實測一番，兼同大家率先體驗HarmonyOS 3體驗版的四大新功能！

電競級別耐摔屏幕

HUAWEI Mate 50 Pro傳承家族手機的中軸對稱設計，雙曲面機身只有8.5mm厚、209g重 (崑崙霞光及崑崙破曉版本重205g)，單手緊握十分舒服，機側也沒有𠝹手感覺。它的OLED屏幕達到6.74吋，解像度2,616x1,212，最高支援120Hz刷新率、1,440Hz 高頻PWM調光及300Hz觸控採樣率，規格達到電競手機水平。受測的標配版(8GB RAM + 256GB ROM）用上普通屏幕玻璃，另外標配版亦備有崑崙玻璃版本，高配版（8GB RAM + 512GB ROM）同樣採用崑崙玻璃，屬全球首個獲得瑞士SGS五星抗跌耐摔權威認證的智能手機，耐摔及抗壓能力均獲保證！

高進光量物理光圈

此機搭載了搶眼的圓形星環模組，內藏5,000萬像素超光變鏡頭，配備F1.4光圈，高進光量融合XD Fusion Pro，有助提升相片亮度、光影細節及冷暖對比，夜拍更加細緻分明。其6,400萬像素潛望式長焦鏡頭對應200倍變焦，遠方景物一覽無遺；而1,300萬像素廣角微距鏡頭則帶用家進入微觀世界。攝力另一強橫之處是超光變XMAGE影像系統，支援十段可調節物理光圈，讓用戶隨心調整景深和虛化程度，效果比軟件模擬的虛擬光圈自然得多！

旗艦性能賣點多多

性能方面，HUAWEI Mate 50 Pro應用了最新的Snapdragon 8+ Gen 1處理器，測試所見上網、打機或睇片都有很高的流暢度，標配版在《AnTuTu》測試獲逾86萬分，反映性能達到旗艦級水平。此機其他賣點還包括內建全新音效引擎的立體雙揚聲器、支援IP68級防水、對應66W HUAWEI SuperCharge有線快充及50W HUAWEI SuperCharge無線快充的4,700mAh電池等。總括來說，HUAWEI Mate 50 Pro屏幕、攝力及性能多方面都叫人滿意，送禮或自用又好，佳節臨近絕對值得考慮入手！

HarmonyOS 3體驗版率先玩！

香港的HUAWEI Mate 50 Pro用戶亦可升級HarmonyOS 3體驗版，這個由華為所開發的新一代智能終端作業系統，在上一代的基礎上進行了全面的更新，今次趁有真機在手率先試玩其4大新功能！

方便易用萬能卡片

很多人喜歡HarmonyOS的卡片功能，但數量一多容易花多眼亂。HarmonyOS 3體驗版帶來卡片夾堆疊功能，尺寸相同的卡片可以堆疊起來，堆疊後可快速切換、互換位置或增減數量，並能開啟瀑布式頁面方便開啟。另外，卡片及文件夾的大小及形狀都可改變，令桌面布局更簡潔。

超級中轉站易拉易貼

「超級中轉站」讓用戶把圖片、文檔、文字等資訊暫存至中轉站並置於屏幕右方，當去到另一個程式時，才從右方把內容拖拽出來並貼上。這樣對製作報告十分有好處，因為可一口氣把需要用的素材暫存在中轉站，要用時才篩選出來，毋須像以往般要不斷另開視窗「搵料」，工作自然倍添效率。

超級終端數目倍翻

超級終端全面擴充，支援的終端數目倍翻，包括手機、平板、手提電腦、智能音響、耳機、顯示屏等。而除手機外，平板、手提電腦、智能手錶等帶屏設備也可以作為中心設備，與其它設備進行協同。

圖片資訊一鍵去除

新版「隱私中心」變得圖像化，把不同應用行為可視化地記錄下來，方便查看程式、位置、相機、麥克風、通訊錄、媒體和文件等敏感資訊近3天的權限存取統計，這樣就更容易察覺應用的異常行為。另外「圖片隱私保護」功能可去除圖片中的位置資訊、裝置型號及拍攝時間，第三方程式不能獲取，全面保障私隱。