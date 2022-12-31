Hidori Rose　美式小惡魔

嚟自美國嘅Hidori Rose被稱為Cosplay界小惡魔。（互聯網）

正所謂人不可貌相，有啲外表睇起嚟可愛又萌味十足嘅靚女，佢哋嘅行為可能係狂野又癡態嘅小惡魔，講緊嘅就係呢位情色系女Coser Hidori Rose喇。

露出度高

如果有睇過日本AV嘅小惡魔系列，就知道當中嘅小惡魔係指外表可愛超萌嘅女優，卻表現得癡態十足。可能有人覺得呢種小惡魔，只係日本AV中嘅「特產」，如果咁諗就錯喇！因為喺Cosplay界中亦不乏呢種小惡魔，其中就有呢位嚟自美國嘅Hidori Rose。

被歸類為情色系女Coser嘅佢，除咗喺社交平台上經常以性感Cosplay造型示人外，更係露出度高，同成人模特兒一樣咁火辣，演出嘅尺度更係四仔級數，最重要係喺佢演出時，仍然着住人氣ACG女角色嘅Cosplay服裝，真係相當誘人！

童顏巨乳

佢之所以獲得小惡魔之名，重點係同佢嘅外形有關，事關樣貌嬌俏可人嘅佢，卻擁有魔鬼級身材，名副其實係童顏巨乳，而當大家幻想佢有幾可愛時，睇到佢喺寫真及影片中演出卻係野性十足，完全顛覆原先對佢嘅印象，就係憑住呢種反差度極高嘅形象，加埋佢拍得住四仔嘅影片，難怪人氣超勁。

雖然佢憑住小惡魔形象爆紅，但其實佢對Cosplay服裝嘅要求度相當高，每個造型都經過一番悉心打扮外，佢本身亦熱愛日本動漫，因此佢經常喺唔同嘅Cosplay活動上登場，而佢亦視為跟粉絲接觸嘅機會。

Profile

出生地：美國

身高：157cm

三圍：34G-26-35

擁有可愛童顏，同時擁有火辣身材嘅Hidori Rose，佢喺社交平台分享福利相嘅性感度絕對爆標，無論大家對呢類型女Coser有冇興趣，都會被佢嘅艷光所吸引。