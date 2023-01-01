【日本出發】2023年後　日本必遊新景點

據日本最新統計，在11月旅客入境日本人數，香港人竟排第4高，可見大家多熱愛「返鄉」。新一年又到，2023年開始日本新景點陸續有來，相信不論日圓匯率高或低，香港人很快恢復一年幾次「返鄉」習慣：

【東京哈利波特影城】亞洲首開幕（2023年春）

繼英國倫敦後，華納兄弟即將在日本於2023年春天，開放全亞洲第一座「東京哈利波特影城」，讓Harry Potter粉絲引頸以待！據知新影城原址為日本遊樂場「豐島園」，其佔地面積多達3萬多平方米，場內包含多個《哈利波特》與《怪獸與牠們的產地》電影場景，包括霍格華茲魔法與巫術學院、霍格華茲特快列車、斜角巷及古靈閣等。影城雖然不設大型機動遊戲，但卻展示了大量電影製作細節，包括電影角色的戲服及道具，配合真實環原的經典場面，令參觀者如同置身魔法世界，絕對是2023年必遊景點。

Warner Bros. Studio Tour Tokyo -The Making of Harry Potter

【teamLab Borderless】新遷東京虎之門（2023年）

曾創下獨立美術博物館開幕首年度，最多參觀人次世界紀錄的台場teamLab Borderless，已於2022年8月尾閉館，令人深感可惜。幸好它在2023年將以升級姿態回歸，全新的「teamLab Borderless：森大廈數碼藝術博物館」將會新遷到東京都心，在即將完工的建築大樓「虎之門．麻布台Project」重新開業。有別於先前舊館，新館將增加前所未有的浸沉式數碼藝術裝置，大家真要拭目以待。

teamLab Borderless：MORI Building DIGITAL ART MUSEUM

【Fantasy Springs】東京迪士尼海洋新園區（2024年4月）

展望遠點，望到去2024年4月，東京迪士尼海洋將預定開放全新園區「Fantasy Springs」，內裏將包含迪士尼旗下3大經典電影作品《魔雪奇緣》、《魔髮奇緣》及《小飛俠》的3大主題區域，包括實體還原的魔雪奇緣王國、長髮公主樂佩的森林、以及小飛俠神奇夢幻島，還加上一所全新的東京迪士尼海洋Fantasy Springs酒店，令東京迪士尼海洋總面積擴充至史上最大，迪士尼Fans拍照打卡有夠滿足。

Fantasy Springs（Tokyo DisneySea）

【大金剛園區】大阪USJ超級任天堂世界擴充（2024年）

在日本大阪，剛於2021年3月開幕的日本環球影城（USJ）「超級任天堂世界」園區，很快在2024年會再開放新擴充的「大金剛園區」，重現任天堂同名人氣系列遊戲的場景，包括大金剛與同伴們居住的熱帶森林、其主題過山車等，設施將集趣怪與刺激元素於一身。

日本環球影城 超級任天堂世界