東方日報C1：馬國明湯洛雯晒鑽戒　宣布訂婚

踏入元旦，即迎來娛樂圈首個喜訊！馬國明宣布求婚成功，與女友湯洛雯（靚湯）已訂婚，兩人齊於社交平台大晒求婚鑽戒，靚湯更寫下非常有心思的發布時間「13:14」，寓意一生一世，甜到爆燈！至於求婚過程，他們齊齊「拉鏈嘴」沒洩露半點口風，靚湯更笑言要留番自己留念，慢慢回味！

現年48歲的馬國明與35歲的湯洛雯拍拖兩年多，一直愛得甜蜜，近年更多次傳出婚訊，外界亦不停催婚，如今終於等到喇！昨日兩人齊於社交平台公布喜訊，晒出兩人定情信物公仔，並將巨鑽求婚戒套在代表靚湯的獨角獸公仔頭上，再加上「13:14」及「Forever」等留言，大放幸福閃彈，閃到眼盲！

馬國明受訪時感謝大家一直的關心與愛護，靚湯則回應：「Hahaha thanks ！」被問到求婚過程，兩人大玩神秘，馬國明只表示沒有太多花巧：「簡簡單單……」對於婚禮細節、獲求婚有否好感動等問題，靚湯只表示婚禮未定，諗住宣布了才開始計劃，至於心情？她說：「當然開心啦！」是否除夕求婚？她則指：「唔係呢幾日發生嘅，細節留番自己留念啦！」突然宣布婚訊是否雙喜臨門？她即急急否認：「Of course not ！」

胡定欣大方送祝福

其實兩人好事近早已有迹可尋，2021年11月已有傳馬國明買婚戒，去年他更自爆與女方同居，自己更因女友而成了貓奴，並指有計劃2023年迎娶靚湯，與對方有共識旅行結婚！去年底，因有搬運公司晒出他們的愛巢照，踢爆兩人搬新居，原來統統都是兩人步向婚姻的「進程表」，相當有計劃，非常切合馬國明的性格。

回顧兩人過往情史，曾各自經歷了多段戀情。馬國明曾與曾華倩傳緋聞及胡定欣拍拖，而他跟黃心穎的戀情，更被網民以「坎坷」來形容，因拍拖期間，女方竟爆出「偷食」人夫許志安，馬國明與女方分手之餘，更要「執手尾」面對傳媒。至於靚湯則跟羅天宇於2014年因合作拍劇而擦出愛火，相戀4年，最終因性格不合分手收場，回復單身後，曾跟謝東閔、鄭子邦及劉愷威等傳緋聞，但她全部否認，直至真命天子馬國明出現，才正式公布戀情。

馬國明與靚湯公布喜訊後，網上洗版式留言祝賀，當中包括黃翠如、姚子羚、胡杏兒及何廣沛等，馬國明舊愛胡定欣也大方送祝福，至於另一舊愛黃心穎則沒有表態，只在馬國明公布喜訊前，曾將社交平台照片換了聞愛犬腳的合照。

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