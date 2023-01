東方日報C1：馬國明湯洛雯晒鑽戒　宣布訂婚

踏入元旦,即迎來娛樂圈首個喜訊!馬國明宣布求婚成功,與女友湯洛雯(靚湯)已訂婚,兩人齊於社交平台大晒求婚鑽戒,靚湯更寫下非常有心思的發布時間「13:14」,寓意一生一世,甜到爆燈!至於求婚過程,他們齊齊「拉鏈嘴」沒洩露半點口風,靚湯更笑言要留番自己留念,慢慢回味!

現年48歲的馬國明與35歲的湯洛雯拍拖兩年多,一直愛得甜蜜,近年更多次傳出婚訊,外界亦不停催婚,如今終於等到喇!昨日兩人齊於社交平台公布喜訊,晒出兩人定情信物公仔,並將巨鑽求婚戒套在代表靚湯的獨角獸公仔頭上,再加上「13:14」及「Forever」等留言,大放幸福閃彈,閃到眼盲!

馬國明受訪時感謝大家一直的關心與愛護,靚湯則回應:「Hahaha thanks !」被問到求婚過程,兩人大玩神秘,馬國明只表示沒有太多花巧:「簡簡單單……」對於婚禮細節、獲求婚有否好感動等問題,靚湯只表示婚禮未定,諗住宣布了才開始計劃,至於心情?她說:「當然開心啦!」是否除夕求婚?她則指:「唔係呢幾日發生嘅,細節留番自己留念啦!」突然宣布婚訊是否雙喜臨門?她即急急否認:「Of course not !」

胡定欣大方送祝福

其實兩人好事近早已有迹可尋,2021年11月已有傳馬國明買婚戒,去年他更自爆與女方同居,自己更因女友而成了貓奴,並指有計劃2023年迎娶靚湯,與對方有共識旅行結婚!去年底,因有搬運公司晒出他們的愛巢照,踢爆兩人搬新居,原來統統都是兩人步向婚姻的「進程表」,相當有計劃,非常切合馬國明的性格。

回顧兩人過往情史,曾各自經歷了多段戀情。馬國明曾與曾華倩傳緋聞及胡定欣拍拖,而他跟黃心穎的戀情,更被網民以「坎坷」來形容,因拍拖期間,女方竟爆出「偷食」人夫許志安,馬國明與女方分手之餘,更要「執手尾」面對傳媒。至於靚湯則跟羅天宇於2014年因合作拍劇而擦出愛火,相戀4年,最終因性格不合分手收場,回復單身後,曾跟謝東閔、鄭子邦及劉愷威等傳緋聞,但她全部否認,直至真命天子馬國明出現,才正式公布戀情。

馬國明與靚湯公布喜訊後,網上洗版式留言祝賀,當中包括黃翠如、姚子羚、胡杏兒及何廣沛等,馬國明舊愛胡定欣也大方送祝福,至於另一舊愛黃心穎則沒有表態,只在馬國明公布喜訊前,曾將社交平台照片換了聞愛犬腳的合照。

