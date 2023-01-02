陳展鵬帶老婆飛馬來西亞吸金　部署掃磚頭

視帝陳展鵬於馬來西亞擁有粉絲甚多，而他一直視馬來西亞為第二個家，他日前應當地一間連鎖雞煲店之邀請，擔任代言人拍攝廣告，以一身「廚神」look上陣的他展施刀功和廚藝，有板有眼。

展鵬坦言很久沒跟太太單文柔（Phoebe）出外旅行過二人世界，適逢對方很多地方未曾去過，故他今次都充當導遊帶她到處遊覽。展鵬接受東網訪問時謂：「本身呢個廣告都傾咗成年，之前因為疫情一直都過唔到去，呢個係一個好嘅開始。馬來西亞真係自己第二個家，喺嗰邊好多得着，無論獎項或人氣都係，今次過去最好，Phoebe好多地方都未去過，好似檳城、怡保、吉隆坡咁，我就帶佢感受當地人嘅熱情，今次全程都食咗好多嘢，都肥咗好多磅返嚟，所以大家見到啲相唔好以為佢大肚，佢已經好積極減肥做運動。」

展鵬亦帶Phoebe重遊當年拍攝劇集《單戀雙城》的景點，兩公婆更拍下照片留念，展鵬說：「以前拍劇時嗰度好荒蕪，依家已經有好多新發展，本身我哋想玩耐啲，喺嗰邊睇樓，嗰邊尺價唔錯，環境又好，又多美食，我最鍾意係用膠袋裝嘅原汁原味白咖啡同貴刁，今次住嘅地方居然係有溫泉添！真係估唔到，不過因為要返嚟準備好多台慶嘅嘢，惟有下次有機會再去！」

說到今年視帝他與陳山聰和林敏驄的呼聲最高，而今年「馬來西亞」視帝，他亦是頂頭大熱，展鵬謂：「觀眾嘅投票係最公平嘅，驄哥個劇同佢嘅演出出嚟反應好直接，而山聰咁多年嘅努力、成績大家都有目共睹，我自己都會落力拉票嘅！」