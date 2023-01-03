東方日報C2：楊明在囚生活曝光　倒數出獄

藝人楊明去年底因「不小心駕駛」等罪名被判入獄，日前本報獨家拍得其獄中照片，身穿囚犯服的他狀態不俗。其女友莊思明趁元旦前往探望，並主動跟記者揮手及送上新年祝福，似已收拾心情，等待數日後與男友正式團聚。

楊明2020年8月在半山馬己仙峽道發生交通意外，被控「不小心駕駛」等罪名，去年12月22日上訴被高等法院駁回，維持原判，需即時入獄服刑18日。楊明隨即被送往荔枝角收押所，服刑第8日再轉往赤柱監獄，預計1月8日刑滿，本報日前就拍到其絕密服刑照。

根據探訪規定，楊明在18日的刑期中，親友有兩次探訪機會。一直對男友不離不棄的莊思明，在楊明判刑翌日已前往收押所探望，當時憂心忡忡，而她在元旦把握餘下的機會探監，在新一年的首日與男友見上一面。

昂首闊步狀態佳

監獄限制定罪人士的探訪時間為下午2時至5時，前日約下午1時25分，思明與藝人黃建東乘坐黑色七人車抵達赤柱監獄辦理登記手續。思明包到冚，戴上Cap帽、黑超及口罩，她只拿着手袋，未有帶其他生活用品，而且全程低着頭，問到帶了甚麼物資給男友？她未有回應，而黃建東同樣以口罩、黑超及Cap帽上陣，尾隨思明入內探訪。

楊明於下午2時45分現身，與女友及黃建東見面後，在懲教職員陪同下由探訪室沿露天通道返回囚室。楊明身穿啡色長袖刑服，髮型及身形都與入獄前分別不大，見他走路時昂首闊步，看來狀態尚算不錯。而思明與黃建東完成探訪後於3時許離開監獄，見完男友的思明顯然寬容不少，她主動向記者揮手並講新年快樂，問到楊明情況如何？在獄中是否安好？她雖然未有回答，但體貼表示天氣寒冷，叮囑記者盡早離開，說罷便與黃建東登上在門外等候的七人座駕。

另外，思明2022年的最後一天在社交網發文，是她在男友判刑後首度更新近況，她分享單人靚相並表示：「Goodbye 2022 ！ Have a prosperous 2023 everyone」並加上「#happy2023」、「#behappy」等主題標籤，祈願新一年開開心心，似已走出陰霾，期待男友刑滿出獄。

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