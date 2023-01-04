誰是幸運兒？食件國王餅即有分曉！

國王餅（Galette des Rois）源自法國，歷史相當悠久，當地人一般在1月6日主顯節或1月首個星期日享用，以紀念東方三博士朝拜剛出生的耶穌這件事迹。當地不同地區的國皇餅製作方法及味道均有所不同，如法國北部，當地人愛用酥皮與杏仁忌廉製成餡餅，而南部則會加入蜜餞成牛油餅等。此外，最重要的是，烘焙師早年會在餡料中放入一顆蠶豆（法文fève），近代則改以放入一個陶瓷小飾物，這個小飾物可以說是「幸運」的代表，誰的餡餅藏有小飾物即可成為「一日國王」。如果巴絲打都想試吓做「一日國王」，香港有多間烘焙店、尤其是西式餅店，都會於1月推出這款傳統餡餅，不少更會用上法國專業奶類製品品牌Elle & Vire的優質牛油製作酥脆餅皮，再配以香濃牛油，炮製出別具風味的餅食。

另外，傳統每個Galette des Rois都會配頂皇冠按照傳統，切餅時，在場最年幼的人會走到桌子底下，然後喊出各人名字，逐一派發一件餅。得到藏有陶瓷小飾物的國皇餅的人會成為王，並獲得皇冠，在未來一年會受幸運之神眷顧，但同時必須負責準備下一個國皇餅。這個慶祝活動會持續下去，可以說整個1月都充滿歡樂與牛油香。如果大家都想趁機與親朋好友切個異國風滿滿，充滿牛油香氣的Galette des Rois享受幸運之神的祝福，不妨趁機切個餡餅又食又玩喇！

正宗法式滋味

來自法國的正宗法式麵包店MAISON KAYSER由第4代麵包工匠Eric Kayser創辦，其出品可以說是備受麵包迷所追捧，當中的人氣牛角酥更往往日售逾千個，相當厲害。品牌於即日至1月31日期間亦有推出國皇餅（足6至8人享用），更是傳統的杏仁忌廉餡，以Elle & Vire牛油及自家酥皮工藝製成酥皮外層，一咬即嘗到酥脆富牛油香的外層，之後是濃濃杏仁味道的餡料，而小小的「fève」亦藏在其中，等待幸運兒發現！

國際名廚主理

法國人氣烘焙大師Gontran Cherrier打造的精品烘培坊，於2019年進軍香港，在尖沙咀開設分店，自設麵包工場，主打招牌牛角包，同樣備受上班族喜愛，日售逾千個。品牌今年與Elle & Vire合作推出、於即日至1月25日期間推出法國傳統國皇餅。選用專業奶類製品品牌產自法國諾曼第的香濃牛油，配合無添加劑與防腐劑的百分百法國種植小麥製成的C.R.C認證麵粉製成9吋香脆黃金酥皮外層。餡料是杏仁忌廉，還別具心思地加入自家製柑橘醬，以杏仁粉、雞蛋、牛油和雲呢拿朗姆酒提味而成，風味獨特。此外，國皇餅是店內每日新鮮烘焙，面層綴以花朵圖案，相當精緻，外皮香脆可口，是茶點不二之選。由於每日店內只有限量供應作即場選購，大家也可以店內預訂。

本土誠意之作

以為只得法式烘焙店才有供應？非也，本土人氣麵包店「享樂烘焙」也由即日起至1月8日供應，選用法國專業奶類製品品牌的牛油製作酥皮，餡料是傳統杏仁忌廉基礎上加入產自日本及伊朗的開心果醬，底部亦有一層朱古力，令口感及味道層次更為豐富多變。