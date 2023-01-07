鄭爽被爆虐兒！女兒手指縫5針　兒子傷鼻：是媽媽弄壞的

內地女星鄭爽被舊愛張恒爆虐兒！今日（7日）身在美國的張恒舉行網上發布會，提供大量短片、相片以及和鄭爽的對話紀錄，直指鄭爽虐待一對子女Lucas及Luna，更說已報警。張恒展示一段聲稱是兒子Lucas說鼻子受傷的短片，片中的孩子說：「是媽媽弄壞的！」又說一直害怕媽媽。至於女兒Luna的手指有一道已縫針的傷口，張恒說根據醫療報告，傷口長達6厘米，並縫了5針。在公開的短片中，一對孩子當聽到要被送往母親即鄭爽家時，表現抗拒並大哭大鬧，連聲高叫：「No！」

張恒在網上發布會中，聲稱自己是在6個月前始發現Luna的傷勢，他曾向鄭爽查問受傷的原因，根據對話截圖中，鄭爽被問到Luna手指傷勢時，鄭爽初稱是「刮傷」，張恒問：「甚麼東西刮傷的？」鄭爽回答：「應該是玻璃，不肯定。」之後又稱自己在孩子出現緊急情況時，能妥善處理。另外，有消息指張恒和鄭爽就子女撫養權案，將於周一（9日）在美國開庭審理。

2021年張恒連環狂爆鄭爽多單「中要害」的是非，包括早年在美國秘婚後，曾找代母生孩子，但鄭爽棄養，隨後親揭女方逃稅等，連番是非令鄭爽人氣狂滑，同年8月鄭爽更被中國國家稅務局追繳稅款及罰款共2.99億元人民幣。