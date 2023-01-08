真無線耳機　新年先聲奪人

真無線耳機更新周期密，幾乎個個禮拜有新款，踏入新一年又有幾款面世，各有特異功能睇吓邊款最啱聽！

杜比音效

LG TONE Free T90是全球第一款支援Dolby Atmos和Dolby Head Tracking頭部追蹤功能的無線耳機，會在用戶移動頭部時重新校準聲音，大大提升空間沉浸感。耳機內置石墨烯振膜單體，輕巧堅固同時減少震動，產生更強勁和清晰的聲音。由英國音響品牌Meridian提供的耳機空間處理技術，則有助呈現真實音場，提供寬闊環迴立體聲。最長可播放9小時，配合充電盒總時長達到29小時，而充電盒更具備UVnano技術，透過紫外光燈殺菌功能保持耳塞衞生清潔。

超長續航

AVIOT TE-D01v賣點是超長氣，耳機本身具備18小時電力，配合充電盒達到驚人的60小時，續航力完勝市面大部分對手；而且它還支援快速充電，充10分鐘就有120分鐘電量！搭載混合式主動降噪技術，借助數位演算的主動降噪與噪音隔離耳塞，兼具低頻噪音消除與減少高頻噪音的影響，官稱比傳統僅依賴主動降噪的產品能抑制達170%噪音。另外，內置收音麥克風結合AI技術，能夠分離人聲與環境噪音，同時支援《AVIOT SOUND ME》 app ，可定義10段EQ與手動切換降噪與環境音模式。

專業降噪

Jabra Evolve2 Buds通過包括Microsoft Teams及Zoom等領先線上會議平台認證，配備可調節主動降噪技術，並具有MyFit密封測試功能，有效減少干擾性背景噪音以實現清晰通話。它的無線連接範圍遠達20米，讓用戶在家中或公司移動時也能確保通話質量。具有5小時通話時間，配合充電盒使用，續航力達33小時。