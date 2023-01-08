台慶頒獎禮︱陳曉華胡定欣撞衫　胸前斜Cut被劈一刀

小花陳曉華以黑色晚裝長裙上陣，胸前斜Cut似心口被劈一刀，頗為性感，她以「神秘」來形容自己的衣着：「中間被劈嗰一刀原本係再闊啲，但叫咗設計師加珠片遮一遮，唔好太性感，同埋襯咗首飾，用來分散視線。」她強調服裝非常安全，因為很合身，故不擔心走光，又指為了穿着這件晚裝，連續3日每日只進食一餐，雖然辛苦但覺得成功，問着得如此性感是否為攞獎？她否認：「唔係，人一世物一世，我好少性感。」

同場，胡定欣與陳豪結伴出場，其黑色連身裙心口開胸設計相當特別，貼身設計將美好身段盡現。不過，服裝與前港姐冠軍陳曉華的構念同出一轍，出現撞衫情況。幸好二人未有正面交鋒，避開尷尬一幕。

剛宣布訂婚的馬國明今晚（8日）現身頒獎禮紅地氈，同場的舊愛胡定欣見到對方時即大方恭喜他，但當叫二人合照時，欣定就耍手婉拒。

馬國明笑言雖然自知今日冇獎，但每個人都向他恭賀，問到婚期？他說：「未決定，所有交畀靚湯（湯洛雯）搞，我全力配合，通常男仔冇乜所謂，最緊要係個女仔鍾意。（鄭嘉穎叫你有仔趁嫩生？）係呀，你同佢講覆我訊息先。」講到求婚過程，他堅持透露：「容許我哋留少少秘密畀自己，唔係個個都係伍仲衡，佢公開求婚，唱埋歌都唔緊要，仲要作歌畀個女仔，佢做壞規矩，以後啲男仔點算，我在我一早求咗婚。」後來馬國明也鬆口表示求婚是二人世界時，簡簡單單地進行，幸好女友收貨，過程中大家都冇喊，非常開心。

而定欣以黑色「三刀」短裙上陣，在心口、腰間及大脾位置斜Cut，仿如被開三刀，跟陳曉華的打扮相似，定欣表示今次以參加派對的心態出席：「主要來支持陳山聰，希望佢攞視帝，山聰係我服裝顧問，我揀咗幾套晚裝畀山聰揀，最後佢揀咗呢套，如果攞獎都要多謝佢。」對於跟陳曉華的晚裝撞款？她稱未有留意：「我一陣睇吓，我好鍾意呢條裙，幾特別。」