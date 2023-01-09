東港城新春花展會開鑼　和風櫻花園林

【特約報道】花開富貴，兔來運轉。為迎接新春，今年新地旗艦商場將軍澳東港城由1月6日至2月26日全新增設新春主題裝置「花滿東港．玉兔迎福」，夢幻粉紅櫻花園林配上和風小橋涼亭，可愛玉兔更列陣於日式庭園為大家送上 6 大打卡位，更可玩遊戲轉運，祝願大家來年「櫻」有盡有、「兔」氣揚眉。

賞櫻花之餘亦要入手年花準備過節，東港城率先於1月6日至1月21日一連 16 日連續第 17 年舉行室內年宵花市，為全港最早開幕的新春室內花市，亦是東港城新春花展會舉辦至今最早開鑼的一屆。今年東港城繼續與香港蘭花大王、千葉園始創人楊小龍先生及其子楊尹俊先生，以及香港年花大王、香港鮮花盆栽批發商會主席賴榮春先生，再次攜手推介多款經典而優雅的蘭花及好意頭年花，場內搜羅逾百款蘭花及年花供顧客選購。不但有由蘭花大王父子呈獻的 5 大全新於香港本地種植的蝴蝶蘭花種及日本品種迷你蘭花，亦特別精選 3 大兔年主題蘭花，並推介 3 款矜貴之選；另一方面也有由年花大王悉心拼砌，以多款人氣年花組成的禮籃，送上寓意吉祥的賀年祝福。加上$8 開運蘭及和式花藝設計等 3 大推廣活動，並推出電子支付服務方便顧客，讓大家以錦繡繁花迎接雙春兼閏月之好年。

新春主題裝置 6 大打卡位 可愛玉兔現身日式櫻花園林

行花市之餘，大家更可到全新增設的新春主題裝置「花滿東港．玉兔迎福」拍照打卡。由 1月6日至2月26日，商場將變身夢幻粉紅日式櫻花園林，配上和風造型的招財開運玉兔，為大家送上 6 大打卡位，讓大家留在香港也能感受「返鄉下」過年的歡樂平和佳節氣氛。

「花滿東港．玉兔迎福」6 大打卡位

「櫻」色園林

一棵棵紅粉霏霏的櫻花樹，配合和風建築，讓商場搖身一變成為夢幻而雅致的日式庭園。漫步於迷人的粉紅花海之中，擁抱滿滿的幸福感，祝願兔年生活美滿，幸福快速。

花見拱橋

緩緩踏上粉紅拱橋，將粉嫩櫻花海與可愛玉兔盡收眼底。祝大家新一年更上一層樓，步步高陞。

櫻木神社

庭園正中的日式涼亭掛上了神社特有的注連繩與紙垂，象徵「神聖潔淨」，又有趨吉避凶的作用。登上涼亭，在櫻花樹團團簇擁之下祈願，願來年大吉大利，心想事成。

幸福和「屏」

在小小的神社後方是一扇日式屏風，將傳統和室的溫暖和諧感引入庭園，配上嬌美花卉點綴，為大家帶來家庭和順的祝福，同時祝願世界和平。

樂也陶「兔」

庭園內處處可見可愛玉兔的蹤影。玉兔的設計參考了日本過年時擺放的陶製「開運干支置物」，每隻玉兔各有不同形態，象徵著愛情運、事業運、健康運等多重祝福，願大家兔年萬事如意，樂也陶「兔」。

運轉乾坤九宮格

櫻木神社內裝置了一個小小機關，如遊樂場內常見的九方轉柱上寫滿了祝福字句，讓大家重拾童心，運轉乾坤。

精選 12 款必買應節蘭花 日本皇室迷你蘭花優雅大氣

今年 5 大全新本地培植蘭花於東港城矚目登場，包括：【白雪胭紅】雪白花瓣的兩旁大膽地抹上奪目的桃紅胭脂，猶如一名動靜皆宜的少女，集世間美好於一身。【晨曦漸透】的花瓣由白至桃紅呈現漸變色，猶如旭日初昇，晨曦漸透。【瑰麗旅桃】綿密有序的紋理為花瓣染上一片鮮艷亮麗的桃紅色，配上同色唇瓣與花芯，予人和諧一致之感，瑰麗而不媚俗。【純真歲月】粉白花瓣不經意地抹上淡淡桃紅胭脂，配上潔白的唇瓣，花態圓潤，乍看就似胖胖白白的小女孩，臉蛋泛著健康的紅暈，讓人心生憐愛之情。後 3 款為全新日本皇室迷你蘭花，特別適合港人家居擺放，小巧而大氣。【金玉滿堂】金黃色花瓣上延展著疏密有致的紫粉紅色紋路，鮮明大膽的色彩予人春意綿綿，生機處處之感。

為迎接癸卯兔年，除了 5 大全新本地培植蘭花系列，更為大家精選 3 大兔年精選應節蘭花，每一款均有特別寓意，希望市民癸卯新春花開富貴。其中，【躍兔報春】嬌艷欲滴的桃紅花瓣有著如兔毛般細緻的絨面質感，花態跳脫奔放，充滿活力。【彩兔撲蝶】同樣有著絨面質感，紫紅與桃紅斑點如煙花綻放，從內至外將原來白色的花瓣緊密覆蓋，花芯呈現蝴蝶形狀的酒紅圖案，花貌獨特，璀璨耀眼。

【兔來運轉】以桃紅與白為主色的花瓣鑲著銀白邊，唇瓣與花芯則分別呈紫桃紅與黃色，色彩豐富艷麗，花態動如脫兔，予人活潑開朗之感。

而今年主打的矜貴花款中，特別推介 3 大矜貴蘭花之選：【鑽石女神】的鮮紅花瓣邊緣長着珍珠白潑墨花紋，猶如奪目閃爍的鑽石，襯托出女神般的動人氣質。【翩翩公子】鮮艷而柔和的粉紅色花冠配桃紅色的花芯，翩然俊雅，猶如儀表堂堂、氣度不凡的貴公子。【名媛淑女】整朵花呈現柔和的桃紅色，既無斑點紋路，亦無雜色干擾，始終如一地綻放著高貴傲然的氣質，有如名媛淑女，予人雍容華貴的印象。

HK$8 開運蘭送虎迎兔 和式花藝工作坊親手 DIY 年花

東港城特別推出 3 大特色活動與大家一同迎接新春。每逢周末舉行由國際知名大師級專業花藝師主理的「和風花藝工作坊」，讓大家親身體驗花藝的樂趣。同場亦設有由花藝師主理的「和式花藝 DIY 設計專區」，大家揀好心水蘭花後可挑選包裝材料，由花藝師為即席以和式花藝裝飾盆栽。此外，東港城今年繼續大送優惠 HK$8 開運蘭【玉兔結彩】予The Point 會員。【玉兔結彩】以淡粉紅的花瓣配上紫桃紅色的唇瓣與淡黃色的花芯，色彩豐富而和諧，層次分明而細緻，寓意新一年豐盛美滿，喜氣洋洋。

東港城更推出「春日激賞」，The Point 會員於場內指定超市及蔘茸海味商戶即日消費滿指定金額，亦可換領合共高達$350 東港城指定電子贈券，讓大家於東港城內一站式地選購年貨，過肥年！

玄學天后雲文子兔年開運貼士 西南旺桃花 東方旺正財

想知道兔年如何可以趨吉避凶？玄學天后雲文子師傅特別為東港城新春花展會率先呈獻開運貼士，讓大家在旺位擺放年花趨運。年輕男女想趨旺桃花，在西南方「桃花位」放置一盤紫色蘭花，讓感情發展順利；祈求子女學業進步，在北方文昌位放置一盤「四季桔」，有助增強學習能力、聰明伶俐；一眾商家希望生意興陸的話，在東方正財位放置一盤「黃色蘭花」便可催旺財運、財源滾滾來。

「花悅常滿」利是封瑰麗登場 和風拼貼設計及刺繡別出心裁

欣賞過各種優雅大氣的蘭花和年花後，當然不能錯過結集了四大傳統花卉的利是封。新鴻基地產旗下東港城及 Mikiki 聯手大「花」心思，特別推出「花悅常滿」利是封，以四大「花」款為大家送上新春祝福，祝願大家在新一年，花開富貴，幸福美滿。糖果色系的利是封一套四款青春甜美感爆燈，結集四大傳統花卉，以清秀的和風拼貼元素呈現，矜貴秀麗；封面以燙金、浮雕、和紙等多種手工設計，多重質感令人愛不釋手，最適合向一眾年青朋友送上滿滿的祝福。

東港城第十七屆新春花展會

日期：

新春花展會：2023年 1月6日至 2023年1月 21日

「花滿東港．玉兔迎福」新春裝置：2023年 1月6日至 2023年2月26日

地點：將軍澳東港城一樓中庭

時間：

新春花展會：上午 11 時至下午 9 時

「花滿東港．玉兔迎福」新春裝置：上午 10 時至下午 10 時